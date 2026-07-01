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वैभव सूर्यवंशीला परीक्षेची तयारी करण्याचा सल्ला, गल्ली क्रिकेट खेळायला सांगितलं; दिग्गज खेळाडूला भविष्याची चिंता

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 01, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:32 PM IST

भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याच्यावर सध्या प्रचंड दबाव आहे. वैभव सूर्यवंशीने मैदानात पदार्पण कऱण्यापूर्वीच त्याच्यावर प्रचंड दबाव आहे. 

 

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भारतीय क्रिकेटचं भविष्य म्हणून पाहिलं जाणाऱ्या युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीवर सध्या प्रचंड दबाव आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण कऱण्यापूर्वीच वैभव सूर्यवंशीसमोर प्रचंड आव्हानं आहेत. भारताचा पोस्टर बॉय वैभव सूर्यवंशी प्रत्येक भारतीयाच्या मनावर राज्य करत असताना, त्याच्यावर याचं दडपणही असण्याची शक्यता आहे. आयर्लंडविरोधातील मालिका भारताने गमावल्यानंतर त्याला खेळवण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. 

 

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दक्षिण आफ्रिकेचा माजी खेळाडू डॅरिल कलिनन यानेही यावर भाष्य करत योग्य शब्दात मांडलं आहे. "क्रिकेटने अनेक बाल-प्रतिभा पाहिल्या आहेत; पण निरागसता, विलक्षण नैसर्गिका देणगी आणि सोशल मीडियाचे असे जग ज्याने एखादे मूल आणि कोट्यवधी लोकांची मते यांच्यातील जवळजवळ सर्वच अंतर पुसून टाकले आहे यांचा असा अचूक संगम यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता," असं त्याने ESPNcricinfo लिहिलं आहे.

 

उशीर होण्याआधी काळजी घेण्याची गरज 3/8

उशीर होण्याआधी काळजी घेण्याची गरज

वैभव सूर्यवंशीची उशीर होण्याआधी काळजी घेण्याची गरज असल्याचं मत त्याने मांडलं आहे. आपल्या जबरदस्त फटकेबाजीमुळे सूर्यवंशी प्रसिद्धीच्या झोतात आला होता. तिथूनच त्याच्या नावाभोवती एक विशेष वलय निर्माण झाले. त्यानंतर त्याने अगदी लहान वयात रणजी करंडक स्पर्धेत पदार्पण केले, वयाच्या 14 व्या वर्षी आयपीएलमध्ये भारतीयाकडून सर्वात जलद शतक झळकावलं आणि 15 व्या वर्षी आयपीएल 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. लवकरच तो भारतीय संघाकडूनही पदार्पण करण्याची शक्यता आहे.

 

काळजी महत्त्वाची आहे4/8

काळजी महत्त्वाची आहे

"प्रत्येकजण म्हणेल की तो सूर्यवंशीसाठी जे सर्वोत्तम आहे ते करत आहेत. अनेकांचा खरंच तो हेतू असेल. त्याचं कुटुंब त्याच्यावर प्रेम करेल आणि त्याच्यासोबत प्रवास करेल. त्याचे प्रशिक्षक काळजी घेतील. त्याची फ्रेंचायझी प्रगतीबद्दल बोलेल. बीसीसीआय आम्हाला सांगेल की त्यांच्याकडे एक योजना आहे. परंतु यापैकी काहीही संरक्षणासारखे नाही. काळजी महत्त्वाची आहे, परंतु ते पुरेसे नाही," असं त्याने म्हटलं आहे.

 

बालपण जगू दिलं पाहिजे5/8

बालपण जगू दिलं पाहिजे

वैभव सूर्यवंशीला त्याचं बालपण जगू दिलं पाहिजे असं मत त्याने मांडलं आहे. "माझ्या मते त्याने घरी राहून परीक्षेची तयारी करावी, मित्रांसोबत गल्लीत क्रिकेट खेळावे आणि बालपणाचा आनंद घ्यावा. कारण हे वय पुन्हा येणार नाही. याचा अर्थ त्याच्यातील गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करणे असा मुळीच नाही. उलट, त्या गुणवत्तेला खऱ्या अर्थाने न्याय तेव्हाच मिळेल, जेव्हा ती गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तीला सर्वांगीण वाढीची संधी मिळेल आणि अकाली दुखापतींचा धोका पत्करावा न लागता त्याची शारीरिक जडणघडण होऊ शकेल," असं त्याने लिहिलं आहे. 

 

पंचविशीतच त्याची कारकीर्द संपणार नाही अशी आशा6/8

पंचविशीतच त्याची कारकीर्द संपणार नाही अशी आशा

"पंचविशीतच त्याची कारकीर्द संपणार नाही आणि तो वयाच्या चाळीशीत निवृत्त होईल अशी आपण आशा करुयात. कारण तसं झाल्यास आपल्याला त्याची आणखी 25 वर्षं पाहायला मिळतील! आपण अशीही आशा करूया की, त्याच्यातील प्रतिभा ही त्याच्यावर ताबा मिळवणारी गोष्ट न ठरता, ती त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक असा भाग बनेल ज्यावर त्याचे स्वतःचे नियंत्रण असेल. त्याच्या आयुष्यात असे काही क्षण असावेत जिथे तो एक सामान्य माणूस म्हणून वावरू शकेल आणि लोकांच्या नजरेपासून दूर राहू शकेल; जिथे तो शांतपणे अपयश पचवू शकेल, मनमोकळेपणाने हसू शकेल, आपले शिक्षण पूर्ण करू शकेल, कॅमेऱ्याच्या उपस्थितीशिवाय खेळू शकेल आणि आपल्या घरी, तसेच कुटुंब व मित्रांच्या सहवासात शांतपणे घडणाऱ्या गोष्टींवर विचार करून त्या आत्मसात करू शकेल. असे घडण्याची सर्वोत्तम संधी पुढील तीन वर्षांतच आहे," असंही त्याने म्हटलं आहे.

 

सचिन तेंडुलकरकडून मार्गदर्शन घ्यावं 7/8

सचिन तेंडुलकरकडून मार्गदर्शन घ्यावं

वैभव सूर्यवंशीने सचिन तेंडुलकरकडून मार्गदर्शन घ्यावं अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली आहे. 

 

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"तो मार्गदर्शनासाठी तेंडुलकरकडे जाईल, अशी मला मनापासून आशा आहे. मार्गदर्शक म्हणून त्याला असा सहकारी भारतीय क्रिकेटपटू मिळणे ही अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे, ज्याने या सर्व गोष्टींचा अनुभव घेतला आहे आणि ज्याच्या मनात या खेळाडूचे हित जपण्याची भावना असेल," असं तो अखेरीस म्हणाला.

 

TAGS:
Vaibhav Sooryavanshi
Indian Cricket
Daryl Cullinan

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