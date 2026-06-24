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पावसामुळे तब्बल 2 तास 30 मिनिटं थांबवण्यात आला सामना, दशकानंतर पहिल्यांदाच असं घडलं

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 24, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:32 PM IST

फिफा वर्ल्ड कप 2026 सध्या 11 जून ते 19 जुलै दरम्यान खेळवला जात असून यात एकूण 48 संघांनी सहभाग घेतला आहे. मंगळवारी फ्रान्स विरुद्ध इराक यांच्यात सामना खेळवला गेला. मात्र या सामन्यादरम्यान मुसळधार पाऊस सुरु झाल्याने हा सामना जवळपास 2 तास 30 मिनिटं थांबवण्यात आला. मात्र यावेळी फ्रान्स आणि इराकच्या फॅन्सचा पावसातील उत्साह पाहण्यासारखा होता. याचे काही फोटो शेअर करण्यात आलेले आहेत. 

 

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फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मंगळवारी फ्रान्स विरुद्ध इराक यांच्यात सामना खेळवला गेला. अमेरिकेच्या पेंसिल्वेनिया राज्यातील फिलाडेल्फिया स्थित फिलाडेल्फिया स्टेडियमवर झाला. फुटबॉल सामन्यातील हाफ टाइम ब्रेक केवळ 15 मिनिटांची असते, परंतु या सामन्यात ती दोन तास 30 मिनिटे चालला. 

 

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फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये फ्रांस आणि इराक सामन्यात एक दुर्लभ घटना घडली. फुटबॉलचा सामना हा पावसात सुद्धा खेळवला जाऊ शकतो, मात्र मुसळधार पावसामुळे फ्रांस विरुद्ध इराक सामना थांबवण्यात आला. 

 

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मुसळधार पावसामुळे मंगळवारी सामना थांबवण्यात आला. पहिला हाफ संपल्यावर दोन तास 10 मिनिटांनी खेळाचा दुसरा हाफ सुरु झाला. खरंतर नियमांनुसार हाफ टाइम ब्रेक फक्त 15 मिनिटांचा असतो, मात्र तो पावसामुळे वाढला. 

 

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फिफा वर्ल्ड कपच्या मागील अनेक वर्षांच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं जेव्हा खराब हवामानामुळे सामना थांबवावा लागला. फिफाच्या एका अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला की, प्राथमिक माहितीनुसार किमान 30 मिनिटांचा उशीर होणार होता. ज्यात 15 मिनिटांच्या ब्रेकचा सुद्धा समावेश होता परंतु नंतर पावसामुळे हा कालावधी वाढवावा लागला.

 

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हवामानाबाबत फिफाचे काही नियम आहेत. त्या नियमांनुसार 9 आठ मैलांच्या परिघात जर वीज पडली तर 30 मिनिटांसाठी सामना थांबवला जातो. प्रत्येक वेळी वीज पडल्यावर ही वेळ मोजण्याची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू होते. मंगळवारी साधारणपणे एक तास आणि 40 मिनिटांनंतर दोन्ही संघ वॉर्म अपसाठी मैदानावर परतले. त्यानंतर मैदानातील कर्मचाऱ्यांनी पाणी काढण्याचे काम वेगाने सुरु केले. 

 

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फ्रान्स आणि इराक यांच्या विरुद्ध सामन्यात फ्रांसने सरशी घेतली आणि 3-0 ने विजय मिळवला. किलियन एमबाप्पेच्या गोलमुळे मध्यंतरापर्यंत संघ 1-0 ने आघाडीवर होता. दुसऱ्या हाफमध्ये एमबाप्पेसोबतच उस्मान डेम्बेलेनेही संघासाठी गोल केला. या विजयामुळे फ्रान्सने नॉकआउट फेरीत धडक मारली आहे.

 

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फ्रान्स आणि इराक यांचा ग्रुप I मध्ये समावेश असून सध्या फ्रान्स आणि नॉर्वे हे संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये अनुक्रमे नंबर १ आणि २ वर आहेत. दोघांच्या खात्यात प्रत्येकी ६ पॉईंट्स असून सेनेगल आणि इराक यांच्या खात्यात शुन्य पॉईंट्स असून त्यांचं स्पर्धेतील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे. 

 

TAGS:
fifa
FIFA World Cup 2026
Sports news

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