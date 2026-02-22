English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Free Government Benefits: सरकारी फ्री योजना, अर्ध्याहून अधिकांना नसतात माहिती, तपासा यादी!

Free Government Benefits: सरकारी फ्री योजना, अर्ध्याहून अधिकांना नसतात माहिती, तपासा यादी!

जागरूकतेच्या अभावामुळे अर्धे लोक त्यांचा फायदा घेत नाहीत. काहीजण ‘सरकारी काम 10 महिने थांब’ म्हणून टाळतात, तर काहींना या योजनांची माहितीच नसते.

Pravin Dabholkar | Feb 22, 2026, 06:34 PM IST
twitter

7 Free Government Benefits: जागरूकतेच्या अभावामुळे अर्धे लोक त्यांचा फायदा घेत नाहीत. काहीजण ‘सरकारी काम 10 महिने थांब’ म्हणून टाळतात, तर काहींना या योजनांची माहितीच नसते.

1/8

free government benefits India: भारत सरकार दरवर्षी अरबों रुपये खर्च करून सामान्य माणसाच्या आयुष्याला सोपे करणाऱ्या अनेक योजना राबवते. तरीही जागरूकतेच्या अभावामुळे अर्धे लोक त्यांचा फायदा घेत नाहीत. काहीजण ‘सरकारी काम 10 महिने थांब’ म्हणून टाळतात, तर काहींना या योजनांची माहितीच नसते. आज आपण अशा 7 सर्वोत्तम मोफत सरकारी योजनांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ, ज्या तुमच्या घरच्या बजेटपासून मुलांच्या भविष्यापर्यंत बदल घडवू शकतात.

twitter
2/8

आयुष्मान भारत योजना

कुटुंबात एखादी मोठी आजारपण आली तर सगळे आर्थिक संकटात सापडतात. पण आयुष्मान भारत (PM-JAY) योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत पूर्ण मोफत उपचार मिळतात. कॅन्सर, हार्ट अटॅकसारख्या मोठ्या आजारांचा इलाज सरकारी आणि खासगी हजारो हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस करता येतो. आयुष्मान कार्ड नसेल तर ताबडतोब अधिकृत वेबसाइटवर पात्रता तपासा आणि कार्ड बनवा. मध्यमवर्गीयांसाठी ही योजना ‘जीवनरक्षक’ ठरते.

twitter
3/8

प्रधानमंत्री आवास योजना

स्वतःचे घर घेणे हा प्रत्येकाचा स्वप्न असते, पण होम लोनची व्याजदर डोकेदुखी होते. PMAY योजनेद्वारे पहिल्यांदा घर घेणाऱ्या मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना 2.67 लाख रुपयांपर्यंत थेट सब्सिडी मिळते. यामुळे तुमचे लोन आणि मासिक EMI दोन्ही कमी होतात. होम लोन घेताना या योजनेचा लाभ घ्या, बँकेत विचारणा करा.

twitter
4/8

मुद्रा लोन योजना

छोटा व्यवसाय सुरू करायचा आहे पण बँक गारंटी मागते? मुद्रा योजना (PMMY) यात मदत करते. 10 लाखांपर्यंत कर्ज मिळते आणि त्यासाठी जमीन किंवा सोने गहाण ठेवावे लागत नाही – सरकार स्वतः गारंटी देते. ‘शिशु’, ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ अशा तीन टप्प्यात कर्ज उपलब्ध आहे. बँकेत जाऊन अर्ज करा, स्वप्नातील दुकान किंवा उद्योग सुरू करा.

twitter
5/8

सुकन्या समृद्धी योजना

घरात 10 वर्षांखालील मुलगी असेल तर ही योजना तुमच्यासाठी वरदान आहे. बँक FD पेक्षा जास्त व्याज मिळते आणि मुद्दल, व्याज, मॅच्युरिटी रक्कम – सर्व 100% टॅक्स फ्री! मुलीच्या उच्च शिक्षण आणि लग्नासाठी सुरक्षित निधी तयार होतो. पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत खाते उघडा आणि नियमित जमा करा.

twitter
6/8

नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल

पैशाअभावी अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडून देतात. NSP पोर्टलवर शाळेपासून PhD पर्यंत 100 हून अधिक शिष्यवृत्त्या उपलब्ध आहेत. अल्पसंख्यक, दलित, आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना दरवर्षी लाखों रुपये मिळू शकतात. वेळेवर ऑनलाइन अर्ज करा, पैसे मिळवून शिक्षण पूर्ण करा.

twitter
7/8

पीएम उज्ज्वला योजना

ग्रामीण भागातील महिलांना अजूनही धुरात स्वयंपाक करावा लागतो. उज्ज्वला योजनेद्वारे मोफत LPG कनेक्शन मिळते आणि रिफिलवर मोठी सब्सिडीही! आता 2.0 आवृत्तीत अॅड्रेस प्रूफ नसलेल्यांसाठी नियम सोपे केले आहेत. BPL कुटुंबातील महिलांना ही योजना मोठा दिलासा देते. नजीकच्या LPG केंद्रावर अर्ज करा.

twitter
8/8

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी

शेती करणाऱ्या कुटुंबांसाठी ही सर्वोत्तम योजना. पंजीकृत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये नकद मदत मिळते – प्रत्येक 4 महिन्यांनी 2000 रुपयांचे 3 हप्ते. खाते लिंक करा आणि आधार अपडेट ठेवा, पैसे थेट खात्यात येतात.  सरकारच्या या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड आणि मोबाइल नंबर अपडेट ठेवा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) हीच खरी किल्ली आहे. एकही योजना वाया जाऊ देऊ नका.

twitter
पुढील
अल्बम

अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती

पुढील अल्बम

अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती

अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती

अंतर 80 किमी, वेळ 60 मिनिटं अन् भाडं 250 रुपये; नमो भारतचा प्रवास आजपासून सुरू, जाणून घ्या A To Z माहिती 8
Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण...

Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण...

Mumbai-Pune Expressway : सरकारचा मोठा निर्णय! मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 1.2 लाख प्रवाशांना मिळणार 5.2 कोटींचा रिफंड, कारण... 8
तुमचा वर्षभराचा पगारही इतका नसेल; निक्की तांबोळीच्या Imported मेकअप प्रॉडक्टची किंमत पाहिलीये का?

तुमचा वर्षभराचा पगारही इतका नसेल; निक्की तांबोळीच्या Imported मेकअप प्रॉडक्टची किंमत पाहिलीये का?

तुमचा वर्षभराचा पगारही इतका नसेल; निक्की तांबोळीच्या Imported मेकअप प्रॉडक्टची किंमत पाहिलीये का? 8
काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर 8