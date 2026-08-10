Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /‘या’ नावाच्या व्यक्तींना 5 लिटर पेट्रोल मिळणार फ्री; ऑफर फक्त आजच्या दिवसासाठी

‘या’ नावाच्या व्यक्तींना 5 लिटर पेट्रोल मिळणार फ्री; ऑफर फक्त आजच्या दिवसासाठी

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:22 PM IST

आज ही ऑफर कुठे लागू असणार आहे? हे मोफत पेट्रोल कोण देणार आहे? किती लोकांना मिळणार याचा लाभ जाणून घ्या...

fuelnews10aug1/7

जाणून घ्या ही नेमकी ऑफर काय अन् कोणाला घेता येणार लाभ

असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत पेट्रोल वाटप केलं जात आहे. जाणून घ्या ही नेमकी ऑफर काय आणि कोणत्या नावाच्या व्यक्तींना फ्री मिळणार पेट्रोल...

fuelnews10aug2/7

मोफत पेट्रोलचे वाटप

जलील यांचा वाढदिवस आणि रक्षाबंधन निमित्ताने सोलापुरात 101 लाडक्या बहिणींना मोफत पेट्रोलचे वाटप करण्यात आलं. 

 

fuelnews10aug3/7

पेट्रोल पंपावर मोठी गर्दी

मोफत पेट्रोल वाटपाचा लाभ घेण्यासाठी लाडक्या बहिणी आणि युवकांची पेट्रोल पंपावर मोठी गर्दी झाल्याचं दिसत आहे. 

 

fuelnews10aug4/7

राखी पौर्णिमाही साजरी

इम्तियाज जलील यांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने लाडक्या बहिणीकडून राख्या बांधून घेत राखी पौर्णिमा साजरी केली. 

 

fuelnews10aug5/7

या नावाच्या व्यक्तींना 5 लिटर पेट्रोल मोफत

यासोबतच इम्तियाज नावाच्याही व्यक्तींना मोफत पाच लिटर पेट्रोलचे वाटप आज दिवसभर केलं जाणार आहे.  

 

fuelnews10aug6/7

फेटा बांधून सन्मान

इम्तियाज जलील यांच्या वाढदिवसानिमित्त पेट्रोल पंपावर आलेल्या लाडक्या बहिणींना फेटा बांधून सन्मान केला जातोय.

 

fuelnews10aug7/7

पहिलीच वेळ नाही

एखाद्या नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त अशाप्रकारे पेट्रोल मोफत वाटण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.  (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य पीटीआय आणि रॉयटर्स वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

TAGS:
petrol
birthday
Imtiaz jaleel
Ladki Bahin

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले? अमित शाह संसदेत देणार उत्तर! विरोधकांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणार!
2
3
4
5