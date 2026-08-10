/‘या’ नावाच्या व्यक्तींना 5 लिटर पेट्रोल मिळणार फ्री; ऑफर फक्त आजच्या दिवसासाठी

आज ही ऑफर कुठे लागू असणार आहे? हे मोफत पेट्रोल कोण देणार आहे? किती लोकांना मिळणार याचा लाभ जाणून घ्या...
असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत पेट्रोल वाटप केलं जात आहे. जाणून घ्या ही नेमकी ऑफर काय आणि कोणत्या नावाच्या व्यक्तींना फ्री मिळणार पेट्रोल...
जलील यांचा वाढदिवस आणि रक्षाबंधन निमित्ताने सोलापुरात 101 लाडक्या बहिणींना मोफत पेट्रोलचे वाटप करण्यात आलं.
मोफत पेट्रोल वाटपाचा लाभ घेण्यासाठी लाडक्या बहिणी आणि युवकांची पेट्रोल पंपावर मोठी गर्दी झाल्याचं दिसत आहे.
इम्तियाज जलील यांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने लाडक्या बहिणीकडून राख्या बांधून घेत राखी पौर्णिमा साजरी केली.
यासोबतच इम्तियाज नावाच्याही व्यक्तींना मोफत पाच लिटर पेट्रोलचे वाटप आज दिवसभर केलं जाणार आहे.
इम्तियाज जलील यांच्या वाढदिवसानिमित्त पेट्रोल पंपावर आलेल्या लाडक्या बहिणींना फेटा बांधून सन्मान केला जातोय.
एखाद्या नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त अशाप्रकारे पेट्रोल मोफत वाटण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य पीटीआय आणि रॉयटर्स वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)