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डोकेदुखी, अंगदुखी, तापासाठी वारंवार स्वतःहून औषधं घेत असाल तर...; सरकारनेच भारतीयांना दिला इशारा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:07 PM IST

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेनं जारी केलेल्या नव्या माहितीमध्ये नेमकं कोणत्या धोक्यांसंदर्भातील इशारा देण्यात आला आहे. जाणून घ्या सविस्तर वृत्त...

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डोकेदुखी, अंगदुखी, तापासाठी वारंवार स्वतःहून औषधं घेत असाल तर वेळीच सावध व्हा!

अगदी छोट्या छोट्या त्रासांसाठी तुम्हालाही स्वत: स्वत:च्या गोळ्या घेण्याची सवय असेल तर तुम्ही वेळीच सावध होणं का गरजेचं आहे हे सरकारनेच सांगितलंय. जाणून घ्या नेमका हा इशारा काय देण्यात आलाय...

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किरकोळ त्रासांसाठी गोळ्या घेत असाल तर...

डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप किंवा इतर किरकोळ त्रासांसाठी वारंवार स्वतःहून पेनकिलर किंवा अँटिबायोटिक घेत असाल तर सावध व्हा.

 

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किडनीसाठी धोकादायक

अशा औषधांचा चुकीचा किंवा दीर्घकाळ वापर किडनीसाठी धोकादायक ठरू शकतो.

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औषधांना दाद न देणाऱ्या जंतूंची समस्या

अँटिबायोटिकचा अनावश्यक वापर केल्यास औषधांना दाद न देणाऱ्या जंतूंची समस्या वाढू शकते. केंद्र सरकारअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने याबाबत सावध केले आहे.

 

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नियमांचे काटेकोर पालन

फार्मासिस्ट, किरकोळ औषध विक्रेते आणि वितरकांनी प्रिस्क्रिप्शनवरील औषधांच्या विक्रीसंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे सीडीएससीओने स्पष्ट केले आहे.

 

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सर्दी-तापासाठी अँटिबायोटिक नको

सर्दी, फ्लू किंवा इतर साध्या विषाणूजन्य संसर्गामध्ये अँटिबायोटिकची गरज नसते. तरीही अनेकजण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक सुरू करतात. 

 

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सांगितलेल्या पद्धतीनेच गोळ्या घ्या

यामुळे अँटिमायक्रोबियल रेझिस्टन्स म्हणजेच औषधांना दाद न देणाऱ्या जंतूंची समस्या वाढू शकते. डॉक्टरांनी अँटिबायोटिक लिहून दिल्यास ते सांगितलेल्या पद्धतीनेच घ्यावे.

 

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उरलेली अँटिबायोटिक...

आपले औषध दुसऱ्याला देऊ नये. उरलेली अँटिबायोटिक नंतरच्या आजारात स्वतःहून वापरू नये, असेही नियामकाने स्पष्ट केले आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य 'फ्री पिक'वरुन साभार)

TAGS:
Painkiller
antibiotic
kidney
Drug
CDSCO

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