/डोकेदुखी, अंगदुखी, तापासाठी वारंवार स्वतःहून औषधं घेत असाल तर...; सरकारनेच भारतीयांना दिला इशारा

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेनं जारी केलेल्या नव्या माहितीमध्ये नेमकं कोणत्या धोक्यांसंदर्भातील इशारा देण्यात आला आहे. जाणून घ्या सविस्तर वृत्त...
अगदी छोट्या छोट्या त्रासांसाठी तुम्हालाही स्वत: स्वत:च्या गोळ्या घेण्याची सवय असेल तर तुम्ही वेळीच सावध होणं का गरजेचं आहे हे सरकारनेच सांगितलंय. जाणून घ्या नेमका हा इशारा काय देण्यात आलाय...
डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप किंवा इतर किरकोळ त्रासांसाठी वारंवार स्वतःहून पेनकिलर किंवा अँटिबायोटिक घेत असाल तर सावध व्हा.
अशा औषधांचा चुकीचा किंवा दीर्घकाळ वापर किडनीसाठी धोकादायक ठरू शकतो.
अँटिबायोटिकचा अनावश्यक वापर केल्यास औषधांना दाद न देणाऱ्या जंतूंची समस्या वाढू शकते. केंद्र सरकारअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने याबाबत सावध केले आहे.
फार्मासिस्ट, किरकोळ औषध विक्रेते आणि वितरकांनी प्रिस्क्रिप्शनवरील औषधांच्या विक्रीसंदर्भातील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे सीडीएससीओने स्पष्ट केले आहे.
सर्दी, फ्लू किंवा इतर साध्या विषाणूजन्य संसर्गामध्ये अँटिबायोटिकची गरज नसते. तरीही अनेकजण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक सुरू करतात.
यामुळे अँटिमायक्रोबियल रेझिस्टन्स म्हणजेच औषधांना दाद न देणाऱ्या जंतूंची समस्या वाढू शकते. डॉक्टरांनी अँटिबायोटिक लिहून दिल्यास ते सांगितलेल्या पद्धतीनेच घ्यावे.
आपले औषध दुसऱ्याला देऊ नये. उरलेली अँटिबायोटिक नंतरच्या आजारात स्वतःहून वापरू नये, असेही नियामकाने स्पष्ट केले आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य 'फ्री पिक'वरुन साभार)