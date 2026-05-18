फ्रिजमध्ये ठेवलेल्या 'या' गोष्टीमुळे कुलिंग होऊ शकते कमी, तुम्हीतर ही चूक करत नाही ना?

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 18, 2026, 01:37 PM IST|Updated: May 18, 2026, 01:47 PM IST

सध्या जवळपास प्रत्येक घरात फ्रिजचा वापर केला जातो. उन्हाळ्याच्या दिवसात फ्रिजचं तापमान योग्यपणे थंड राहिलं नाही तर त्यात ठेवलेले पदार्थ खराब होऊ शकतात. अनेकजण फ्रिजमधील कंपार्टमेंटमध्ये मॅट लावता मात्र यामुळे फ्रिजमध्ये समस्या निर्माण होऊन त्याचं कुलिंग कमी होऊ शकतं. तेव्हा असं का होतं यामागचं कारण जाणून घ्या, 

 

अनेकदा तुम्ही पाहिलं असेल की फ्रिजची कुलिंग आपोआप कमी होऊ लागते. मात्र यामागचं कारण काय आहे याचयाकडे अनेकजण दुर्लक्ष करतात. अनेकजण फ्रिजमध्ये स्वच्छा रहावी किंवा फ्रिज सजवलेला दिसावा यासाठी कंपार्टमेंटमध्ये रंगीबेरंगी मॅटचा वापर केला जातो. पण यामुळे फ्रिजच्या कुलिंग सिस्टमवर परिणाम होतो. 

 

काहीवेळा छोट्या छोट्या चुकांमुळे फ्रिज खराब होतो. मात्र फ्रिज खराब का होतोय किंवा त्याच्या कुलिंगवर कशामुळे परिणाम होतोय याविषयी खूप कमी लोकांना माहिती पडतं आणि ते चूक सुधारतात. 

 

फ्रिज सुंदर आणि नीटनेटका दिसावा म्हणून लोकं फ्रिज मॅचा वापर करतात परंतु यामुळे फ्रिजच्या कुलिंगवर परिणाम होऊन हळहळू फ्रिजमध्ये इतरही प्रॉब्लेम सुरु होतात. 

 

फ्रिजमध्ये ठेवलेले चुकीचे मॅट हे विजेचं बिल वाढवण्याचं आणि जेवण लवकर खराब होण्याचं कारण सुद्धा बनू शकतं. त्यामुळे फ्रिजमध्ये ठेवण्यासाठी कोणत्याही गोष्टी खरेदी करण्यापूर्वी त्याची नीट तपासणी करूनच घेतल्या पाहिजेत अन्यथा फ्रिज खराब होऊ शकतो. 

 

काहीवेळा फ्रिजमधील काही भागात जास्त थंडावा असतो तर काही भागात कमी थंडावा असतो. जर तुमचा फ्रिज मॅट खराब झाला असेल तर त्याला लवकरात लवकर बदलून घ्या. अन्यथा फ्रिज लवकर खराब होईल. 

 

फ्रिजचं कुलिंग कमी होणं याला याशिवाय सुद्धा अनेक कारण असू शकतात तेव्हा वर्षातून दोनवेळा फ्रिजची सर्व्हिसिंग करून घ्यावी. फ्रिज सोबत तुम्हाला दिलेल्या मॅन्युअलनुसार फ्रिजचा वापर आणि स्व इच्छता करावी.  

 

फ्रिजची आठवड्यातून एकदा स्वच्छता करणे गरजेचे असते. ज्यामुळे यातील अन्न सुद्धा खराब होत नाही आणि दुर्गंधी सुद्धा पसरत नाही. 

 

