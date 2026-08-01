/Friendship Day Wishes in Marathi : रक्ताचं नाही पण सगळ्यात हक्काचे नातं, त्या मित्र -मैत्रिणीला द्या मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा, फ्रेंड्स गँगसाठी ठेवा हे खास स्टेटस आणि स्टोरी

Friendship Day Wishes 2026 Shubhechcha wishes in Marathi : ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी मैत्री दिन म्हणजे फ्रेंडशिप डे साजरा करण्यात येतो. हा दिवस मैत्रीला समर्पित आहे. हे असं एक हक्काचे नातं जिथे आपल्याला आपला मित्र जज करत नाही. आपण जसे आहोत, तसं आपल्याला स्वीकारतात. रक्तापलिकडील हे नातं प्रत्येकाच्या आयुष्यात खूप खास असतं. अशा या मैत्रीदिनी आपल्याला मित्र असो किंवा मैत्रिणीला अगदी तुमच्या गँगला द्या फ्रेंडशिप डेच्या शुभेच्छा
मैत्री एक सोपी व्याख्या आहे… रोज आठवण यावी असं काही नाही, एवढंच कशाला रोज भेट व्हावी असंही काहीच नाही, पण मी तुला विसरणार नाही, ही झाली खात्री आणि तुला याची जाणीव असणं ही झाली मैत्री Happy Friendship Day!
जीवनात अनेक मैत्रिणी येतात जातात पण अशी एक मैत्रीण असते ती आपल्या हृदयात घर करून राहिलेली असते, आणि ती मैत्रीण माझ्यासाठी तूच आहे. Happy Friendship Day!
मैत्री हसवणारी असावी मैत्री चिडवणारी असावी प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी एक वेळेस ती भांडणारी असावी पण कधीच बदलणारी नसावी Happy Friendship Day!
लोक रूप पाहतात, आम्ही हृदय पाहतो…
लोक स्वप्न पाहतात, आम्ही वास्तव पाहतो…
लोक जगात मित्र पाहतात, आम्ही मित्रांमध्ये जग पाहतो....
Happy Friendship day