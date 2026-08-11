/प्रायव्हेट आयलंडपासून आलिशान घरांपर्यंत, कोट्यवधींची Net Worth! ठग सुकेशशी असलेल्या संबंधांमुळे जॅकलीनच्या कारकिर्दीला मोठा फटका

Jacqueline Fernandez Net Worth: जॅकलीन फर्नांडिसची एकूण संपत्ती: खाजगी बेट, आलिशान बंगला, लक्झरी गाड्या, कोट्यवधींचे अपार्टमेंट अशी बक्कळ नेट वर्थ असलेल्या जॅकलीनच्या करियरला ठग सुकेशशी असलेल्या संबंधांमुळे मोठा फटका बसला.
बॉलिवूडची ग्लॅमरस अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कारण तिचं नाव अभिनेता-व्यावसायिक नव्हे तर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित ₹200 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामुळे चर्चेत आहे. या प्रकरणात तिच्यावर आरोप झाले असले तरी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. जून 2026 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने जॅकलिनला तिची याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून, तिला कायद्यानुसार योग्य मंचावर दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या वादामुळे तिच्या वैयक्तिक आयुष्यावर आणि करिअरवर चर्चा होत असली, तरी जॅकलिनची आर्थिक बाजूही तितकीच लक्षवेधी आहे. आलिशान घरं, महागड्या गाड्या आणि श्रीलंकेतील कथित प्रायव्हेट आयलंड यामुळे तिची लाइफस्टाइल कायमच चर्चेचा विषय राहिली आहे.
जॅकलिन फर्नांडिसचा जन्म 11 ऑगस्ट 1985 रोजी बहरीनमधील मनामा येथे झाला. आज, 11 ऑगस्ट 2026 रोजी ती 41 वर्षांची झाली आहे. 2006 मध्ये तिने मिस युनिव्हर्स श्रीलंका हा किताब जिंकला आणि त्यानंतर मॉडेलिंगमधून मनोरंजन क्षेत्रात प्रवेश केला. 2009 मध्ये अलादीन या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर मर्डर 2, हाऊसफुल, किक, जुडवा 2 यांसारख्या चित्रपटांमधून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
जॅकलिन फर्नांडिसच्या संपत्तीबाबत अधिकृत सार्वजनिक आकडा उपलब्ध नाही. मात्र 2025-26 मधील विविध मीडिया आणि सेलिब्रिटी-फायनान्स रिपोर्ट्सनुसार तिची एकूण संपत्ती सुमारे ₹100 ते ₹115 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. काही रिपोर्ट्समध्ये हा आकडा ₹115 कोटींच्या आसपास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ₹115 कोटी हा निश्चित आकडा न मानता उपलब्ध रिपोर्ट्सवर आधारित अंदाज म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.
जॅकलिनच्या कमाईचा प्रमुख स्रोत तिचे चित्रपट, ब्रँड एंडोर्समेंट्स, जाहिराती, इव्हेंट्स आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ती एका चित्रपटासाठी कोट्यवधी रुपयांची फी घेते, तर ब्रँड्ससोबतच्या करारातूनही तिची मोठी कमाई होते. गेल्या काही वर्षांत जॅकलिनने अभिनयासोबतच तिच्या ग्लॅमरस इमेजचा वापर करून विविध लाइफस्टाइल आणि फॅशन ब्रँड्ससोबत काम केलं आहे.
जॅकलिनचं नाव सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित ₹200 कोटींच्या कथित खंडणी आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आल्यानंतर तिच्या अडचणी वाढल्या. ईडीने तिच्यावर कथितरित्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांशी संबंधित लाभ घेतल्याचे आरोप केले आहेत. दुसरीकडे, जॅकलिनने या प्रकरणात आपली बाजू मांडली आहे. मे 2026 मध्ये दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात जॅकलिनसह आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले. त्यानंतर जून 2026 मध्ये तिने सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे घेतली. कोर्टाने तिला कायद्यानुसार योग्य उपाययोजना करण्याची मुभा दिली असून, प्रकरणाची सुनावणी ट्रायल कोर्टात पुढे सुरू राहणार आहे.
जॅकलिनच्या संपत्तीतील सर्वात चर्चेची गोष्ट म्हणजे श्रीलंकेतील कथित प्रायव्हेट आयलंड. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार तिने श्रीलंकेच्या दक्षिण किनारपट्टीजवळ एक बेट खरेदी केल्याचं सांगितलं जातं. या बेटाची किंमत त्या काळात सुमारे काही कोटी रुपये असल्याचे रिपोर्ट्समध्ये नमूद झाले आहे. मात्र या मालमत्तेबाबतची सर्व माहिती अधिकृतरीत्या सार्वजनिक झालेली नाही. त्यामुळे बेटाची सध्याची किंमत किंवा त्याचा नेमका वापर याबाबतचे दावे सावधपणे पाहणे गरजेचे आहे.
जॅकलिन मुंबईत आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहते. तिच्या मुंबईतील घराची इंटिरियर डिझाइनिंग प्रसिद्ध डिझायनर गौरी खान यांनी केल्याची माहिती India Today ने दिली होती. पाली हिल आणि बांद्रा परिसरातील तिच्या आलिशान घरांबाबतही वेळोवेळी रिपोर्ट्स समोर आले आहेत. मात्र या प्रॉपर्टीजची सध्याची बाजारातील किंमत आणि मालकीची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक नोंदींमधून स्पष्टपणे उपलब्ध नाही.
जॅकलिनला लक्झरी कार्सचीही मोठी आवड आहे. तिच्या कार कलेक्शनमध्ये Range Rover Vogue, Mercedes-Maybach आणि BMW सारख्या आलिशान गाड्यांचा समावेश असल्याचे रिपोर्ट्समध्ये नमूद केले जाते.
म्हणजेच, सुकेश प्रकरणामुळे जॅकलिनच्या प्रतिमेला आणि करिअरला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा असली, तरी तिच्यावरचे आरोप अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष म्हणून मांडता येणार नाहीत. तिच्या संपत्तीप्रमाणेच या प्रकरणाचाही अंतिम निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.