English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त यांचा पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

Changes From January 1, 2026: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच अनेक नियम बदलणार असून याचा सर्वसमान्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. नेमके कोणते नियम बदलणार आहेत जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Dec 24, 2025, 08:27 AM IST
twitter
1/11

1 जानेवारीपासून कोणते नियम बदलणार

1janchanges

1 जानेवारीपासून जे नियम बदलत आहेत त्याचा परिणाम शेतकरी, तरुणांवर, बँकिंग सेक्टरवर होणार आहे. केवळ एका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात पगारवाढीची गुड न्यूज मिळणार आहेत. 1 जानेवारीपासून कोणते नियम बदलणार आहेत ते जाणून घेऊयात...

twitter
2/11

नवं कॅलेंडर नवे नियम

1janchanges

यंदा नव्या वर्षासोबत केवळ नवीन कॅलेंडरच नव्हे, तर अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल लागू होणार आहेत. 1 जानेवारी 2026 पासून बँकिंग, वेतन, सोशल मीडिया, इंधन दर आणि सरकारी योजनांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.  

twitter
3/11

शेतकरी, नोकरदार, युवक सगळ्यांवर परिणाम

1janchanges

1 जानेवारीपासून होणाऱ्या या बदलांचा थेट परिणाम शेतकरी, नोकरदार, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. हे बदल नेमके कोणते आहेत आणि त्यांचा काय परिणाम होणार हे पाहूयात...  

twitter
4/11

सोशल मीडियावर निर्बंध

1janchanges

1 जानेवारीपासून 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर वयोमर्यादा व पालक नियंत्रण लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.   

twitter
5/11

बँकिंग नियम

1janchanges

क्रेडिट स्कोअर 15 दिवसांऐवजी दर आठवड्याला अपडेट केला जाईल. त्यामुळे कर्जदारांचा आर्थिक इतिहास अधिक अचूक दिसणार आहे.  

twitter
6/11

पॅन-आधार लिंक

1janchanges

पॅन-आधार लिंक 1 जानेवारीपासून अनिवार्य असेल. लिंक न केल्यास बँकिंग व सरकारी सेवा बंद होऊ शकतात.  

twitter
7/11

क्रेडिट कार्ड सुविधा महाग

1janchanges

क्रेडिट कार्डद्वारे गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या व्यवहारांवर 2 टक्के शुल्क आकारले जाईल. डिजिटल पेमेंट्ससाठी नियम कडक होतील.  

twitter
8/11

...तर 1 टक्का अधिक शुल्क

1janchanges

पेटीएम, अॅमेझॉन, मोबिक्विक यांसारख्या थर्ड पार्टी अॅप्सवर 5 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविल्यास 1 टक्का शुल्क लागेल.  

twitter
9/11

सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी

1janchanges

आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्ता (डीए) वाढण्याची अपेक्षा असून केंद्रासह काही राज्यांतही किमान वेतनात वाढ होऊ शकते.

twitter
10/11

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे बदल

1janchanges

पीएम-किसान योजनेसाठी युनिक आयडी बंधनकारक केला जाईल. पीक विमा योजनेत वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळेल.

twitter
11/11

क्रेडिट कार्डवरील सुविधा कमी होणार

1janchanges

आयसीआयसीआय बँकेच्या इन्स्टंट प्लॅटिनम कार्डवर 'बुक माय शो'द्वारे मिळणाऱ्या मोफत चित्रपट तिकिटांचा लाभ 1 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद होणार आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

पुढील अल्बम

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य 11
जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत 11
डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता 8
असीरगडचे &#039;शापित&#039; रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा!

असीरगडचे 'शापित' रहस्य: पहाटेच्या धुक्यात आजही उमटतात एका अमर योद्ध्याच्या पाऊलखुणा! 14