नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार
Changes From January 1, 2026: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच अनेक नियम बदलणार असून याचा सर्वसमान्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. नेमके कोणते नियम बदलणार आहेत जाणून घ्या सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Dec 24, 2025, 08:27 AM IST
1/11
1 जानेवारीपासून कोणते नियम बदलणार
2/11
नवं कॅलेंडर नवे नियम
3/11
शेतकरी, नोकरदार, युवक सगळ्यांवर परिणाम
4/11
सोशल मीडियावर निर्बंध
5/11
बँकिंग नियम
6/11
पॅन-आधार लिंक
7/11
क्रेडिट कार्ड सुविधा महाग
8/11
...तर 1 टक्का अधिक शुल्क
9/11
सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी
10/11