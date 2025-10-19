पहिल्याच भेटीत रवींद्र जडेजा पडला प्रेमात, जाणून घ्या गुजरातच्या शिक्षणमंत्री रिवाबा जडेजा आणि रवींद्र जडेजाची Love Story
Ravindra Jadeja And Rivaba Jadeja Love Story: रवींद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजा हिला गुजरात सरकारमध्ये मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. जडेजा आणि रिवाबा यांचे लग्न 2016 मध्ये झाले आणि याच वेळी तिने राजकारणात प्रवेश केला.
Tejashree Gaikwad | Oct 19, 2025, 01:45 PM IST
Ravindra Jadeja Fell In Love With Rivaba Jadeja: भारतीय क्रिकेट संघातील सर्वात लोकप्रिय आणि स्टाइलिश ऑलराउंडर्सपैकी एक म्हणजे रवींद्र जडेजा. मैदानावर त्याची जबरदस्त बॅटिंग, धारदार बॉलिंग आणि आकर्षक फिल्डिंगसाठी तो ओळखला जातो. पण मैदानाबाहेरही त्याच्या आयुष्यात एक सुंदर गोष्ट घडली त्याची आणि गुजरातच्या शिक्षणमंत्री रिवाबा जडेजा यांची प्रेमकहाणी. ही कहाणी जितकी रियल आहे तितकीच सिनेमॅटिकही आहे.
रवींद्र जडेजा आणि रिवाबा जडेजाची पहिली भेट अगदी अनपेक्षितरित्या झाली. रिवाबा त्या वेळी रवींद्रच्या बहिणीची जवळची मैत्रीण होती. एका कौटुंबिक पार्टीदरम्यान रवींद्रच्या बहिणीने दोघांची ओळख करून दिली. याच क्षणी रवींद्र जडेजा रिवाबाच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि शांत स्वभावाने मंत्रमुग्ध झाले. त्या भेटीनंतर दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला आणि हळूहळू ती ओळख एका गाढ मैत्रीत बदलली.
काळ जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसे दोघांना जाणवले की त्यांच्या नात्यात काहीतरी खास आहे. एकमेकांबद्दलचा आदर, विश्वास आणि समजूतदारपणा यामुळे नातं अधिक घट्ट होत गेलं. काही महिन्यांच्या ओळखीच्या आतच दोघांनी आपले आयुष्य एकत्र घालवण्याचा निर्णय घेतला. आणि 17 एप्रिल 2016 रोजी रवींद्र जडेजा आणि रिवाबा यांनी भव्य सोहळ्यात लग्न केले.
त्या वेळी रिवाबा एक कुशल मेकॅनिकल इंजिनियर होत्या. लग्नानंतर त्यांनी आपल्या कारकिर्दीचा मार्ग बदलत समाजसेवा आणि राजकारणाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. रवींद्र जडेजानेही नेहमी आपल्या पत्नीला पूर्ण पाठिंबा दिला. 2019 मध्ये रिवाबाने अधिकृतपणे भारतीय जनता पार्टी (BJP) मध्ये प्रवेश घेतला. फक्त तीन वर्षांनंतर, 2022 मध्ये त्यांनी जामनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढवून विजय मिळवला.
