Marathi News
कुंभमेळा ते पहलगाम हल्ला; कसं होतं 2025? जाणून घ्या कडू-गोड आठवणी!

Year 2025 Updates: 2025 हे वर्ष भारतासाठी भावना, हादरे आणि आश्चर्यांचा मिलाफ ठरलं. कुंभमेळ्याच्या दिव्य सोहळ्यापासून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत अनेक घटना गुगलवर सर्वाधिक ट्रेंड झाल्या.

Dec 10, 2025, 08:25 PM IST
Year 2025 Updates: 2025 हे वर्ष भारतासाठी भावना, हादरे आणि आश्चर्यांचा मिलाफ ठरलं. कुंभमेळ्याच्या दिव्य सोहळ्यापासून पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत अनेक घटना गुगलवर सर्वाधिक ट्रेंड झाल्या. या घटनांनी देशाच्या राजकारण, मनोरंजन आणि सुरक्षा यावर मोठा परिणाम केला.

आता 2025 मधील शेवटचा महिना सुरू आहे. पाहता पाहता काही दिवसांनी हे वर्षही सरून जाईल. या पूर्ण वर्षात भारतात अनेक अशा घटना घडून गेल्या ज्यांनी सर्व भारतीयांनाच नाही तर जगाला प्रभावित केले. 

आता वर्षाच्या अखेरीस वर्षभरातील चांगल्या-वाईट घटनांवर नजर टाकूया. 2025 मध्ये गुगलवर कोणत्या घटना आणि बातम्या सर्वाधिक सर्च केल्या गेल्या आहेत हे पाहूया. 

यावेळी प्रयागराज येथे महाकुंभ मेळ्याचा भव्य दिव्य सोहळा पार पडला. यावेळी गुगलवर कुंभ मेळ्यातून प्रसिद्ध झालेली आणि आत्ताची बिगबॉस फेम तान्या मित्तल, एका रात्रीत फेम मिळवणारी मोनालिसा भोसले, कुंभ सुंदरी हर्षा रिचारिया पासून कुंभ मेळ्यातील गर्दी असे अनेक विषय ट्रेंड करत होते. 

याच वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात 2४ तारखेला हिंदी चित्रपटसृष्टीने एक नितांत चमकणारा तारा गमावला. वयाच्या साठीत अगदी आज्जी-आजोबांपासून जेन-झींच्याही मनावर राज्य करणारे अभिनेते धर्मेंद्र यांचा निधन झाले. यावेळी गुगलवर धर्मेंद्र यांचे एव्हरग्रीन चित्रपट आणि गाणी सर्वाधिक सर्च केली गेली. 

राजकारणात बिहारच्या हाय-स्टेक निवडणुकींच्या मतमोजणी दरम्यान इंटरनेटवर मीम्सचा धुमाकूळ माजला होता. याचे कारण असे की, एनडीएच्या जागांचे प्रमाण एमजीबी पक्षाच्या जागांपेक्षा अधिक पटीने जास्त होते. यावर अनेक मीम्स तयार केल्या केल्या ज्या ट्रेंड झाल्या. या निवडणुकीचा निकाल आणि बातम्या जाणून घेण्यासाठी यूजर्स मोठ्या संख्येने गुगलवर हा विषय सर्च करत होते. 

अशात 22 एप्रिल रोजी अशी एक घटना घडली ज्याने पूर्ण भारत हादरला. कश्मिरमधील पहलगाम गावात भारतीय पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात कित्येक भारतीयांचे कुटुंब उध्वस्त झाले. 

या हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी सरकारद्वारे 'ऑपरेशन सिंदूर'चे यशस्वी मिशन पार पाडण्यात आले. यादरम्यान गुगलवर या विषयीच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात ट्रेंड होत होत्या. 

