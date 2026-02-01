English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  FM Budget Day Saree: 2019 ते 2026...बघा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे बजेट लूक! यंदाच्या साडीत काय आहे खास? जाणून घ्या

Finance Minister Nirmala Sitharaman Saree, Budget Day Look: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचं हे सलग नववा अर्थसंकल्पीय भाषण असणार आहे. निर्मला सीतारामण यांनी परिधान केलेल्या साडी ही केवळ पोशाख नसते तर त्यामागे अर्थ असतो.  भारतीय वस्त्रपरंपरेचं आणि टेक्सटाईल आर्टचं प्रतिनिधित्व त्या करतात. यंदाची साडीही तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे.   

Tejashree Gaikwad | Feb 01, 2026, 09:45 AM IST
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करणार आहेत. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्पीय भाषण ठरणार आहे. दरवर्षी बजेटच्या आकड्यांइतकीच चर्चा एका वेगळ्या गोष्टीची होते ती म्हणजे  निर्मला सीतारामण यांनी परिधान केलेलय साडीची. त्यांची साडी ही केवळ पोशाख नसते, तर भारतीय वस्त्रपरंपरेचं आणि टेक्सटाईल आर्टचं प्रतिनिधित्व असतं. हातमाग, पारंपरिक कापड, देशाच्या विविध भागांतील विणकाम  या सगळ्याचं दर्शन त्यांच्या साड्यांमधून घडतं. आपण आतापर्यंतच्या बजेट भाषणांदरम्यान निर्मला सीतारामण यांनी परिधान केलेल्या  खास साड्या आणि त्या साड्यांचं महत्त्व, त्यामागचा अर्थ जाणून घेणार आहोत.  

यावेळी, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, त्यांनी बजेटसाठी मरून साडी निवडली. ही तामिळनाडूची ट्रेडिशनल कांचीवरम सिल्क साडी आहे.  

2019 च्या त्यांच्या पहिल्या बजेटमध्ये त्यांनी गुलाबी रंगाची साडी नेसली  होती. गुलाबी रंग हा संयम आणि गांभीर्य दर्शवतो, जो नवीन जबाबदारी सुरू करण्यासाठी आदर्श ठरतो.  

2020 च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी पिवळी साडी नेसली होती. पिवळी साडी शुभतेचे प्रतीक आहे. म्हणूनच, पिवळी साडी सकारात्मकता, ऊर्जा आणि नवीन उत्साह दर्शवते.  

2021 च्या अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी  लाल आणि क्रीम रंगाची साडी परिधान केली होती. ही साडी तेलंगणातील एक विशिष्ट पोचमपल्ली साडी होती. लाल रंग शक्ती आणि दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे.  

2022 च्या बजेटसाठी त्यांनी मरून/तपकिरी साडी निवडली होती. ही ओडिशाची प्रसिद्ध बोमकाई साडी आहे. हा रंग विश्वासार्हता आणि भूमीशी असलेले नाते दर्शवतो. ओडिशियन साडी परिधान करणे हे ओडिशियन हस्तकलांना प्रोत्साहन देण्याचे एक साधन म्हणूनही काम करते.  

2023 च्या अर्थसंकल्पात त्यांनी लाल आणि काळ्या रंगाची रेशमी साडी नेसली  होती. हे रंग धैर्य आणि शौर्याचे प्रतीक आहेत. त्यावर दक्षिण भारतीय पारंपारिक मंदिराची बॉर्डर होती, जी सांस्कृतिक मुळांबद्दल आदर दर्शवते.  

2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान त्यांनी निळ्या रंगाची साडी परिधान केली होती. हा रंग शांतता, स्थिरता आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. तसेच आर्थिक स्थिरतेवरील विश्वास व्यक्त करतो.  

2024 मध्ये त्यांनी या कार्यक्रमासाठी क्रीम आणि मॅजेन्टा साडी घातली होती. ऑफ-व्हाइट रंग सत्य आणि कोमलतेचे प्रतीक आहेत, तर मॅजेन्टा बॉर्डर भावनिक संतुलन आणि सुसंवादाचे प्रतीक आहे.  

2025 च्या बजेटमध्ये त्यांनी आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध क्रीम रंगाची मंगलगिरी  साडी नेसली होती. हा रंग समृद्धीचे प्रतीक आहे.   

