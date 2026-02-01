FM Budget Day Saree: 2019 ते 2026...बघा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे 'बजेट लूक'! यंदाच्या साडीत काय आहे खास? जाणून घ्या
Finance Minister Nirmala Sitharaman Saree, Budget Day Look: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचं हे सलग नववा अर्थसंकल्पीय भाषण असणार आहे. निर्मला सीतारामण यांनी परिधान केलेल्या साडी ही केवळ पोशाख नसते तर त्यामागे अर्थ असतो. भारतीय वस्त्रपरंपरेचं आणि टेक्सटाईल आर्टचं प्रतिनिधित्व त्या करतात. यंदाची साडीही तेवढीच महत्त्वपूर्ण आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 01, 2026, 09:45 AM IST
FM saree look on budget 2026
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सादर करणार आहेत. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्पीय भाषण ठरणार आहे. दरवर्षी बजेटच्या आकड्यांइतकीच चर्चा एका वेगळ्या गोष्टीची होते ती म्हणजे निर्मला सीतारामण यांनी परिधान केलेलय साडीची. त्यांची साडी ही केवळ पोशाख नसते, तर भारतीय वस्त्रपरंपरेचं आणि टेक्सटाईल आर्टचं प्रतिनिधित्व असतं. हातमाग, पारंपरिक कापड, देशाच्या विविध भागांतील विणकाम या सगळ्याचं दर्शन त्यांच्या साड्यांमधून घडतं. आपण आतापर्यंतच्या बजेट भाषणांदरम्यान निर्मला सीतारामण यांनी परिधान केलेल्या खास साड्या आणि त्या साड्यांचं महत्त्व, त्यामागचा अर्थ जाणून घेणार आहोत.
2026
2019
2020
2021
2022
2023
2024 अंतरिम अर्थसंकल्प
