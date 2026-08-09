बेस्ट फ्रेंडच्या पतीसोबत लग्न, हार्मोनल इंजेक्शनच्या आरोपांपासून ते MMS वादापर्यंत; 'या' अभिनेत्रीच आयुष्य नेहमीच चर्चेत

या अभिनेत्रीने बालकलाकार म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली पुढे तिने टीव्ही मालिका ते बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले. मात्र, ती आपल्या चित्रपटांपेक्षा वैयक्तिक आयुष्यामुळेच अधिक चर्चेत राहिली.
अभिनेत्री हंसिका मोटवानीने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली. छोट्या पडद्यावरून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या हंसिकाने पुढे बॉलिवूड आणि त्यानंतर साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीमध्येही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र, तिच्या अभिनयापेक्षा अनेकदा तिचं खासगी आयुष्य अधिक चर्चेत राहिलं.
९ ऑगस्ट १९९१ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या हंसिकाने अगदी लहान वयातच कॅमेऱ्यासमोर काम करण्यास सुरुवात केली. 'शाका लाका बूम बूम' या लोकप्रिय मालिकेत बालकलाकार म्हणून ती दिसली होती. त्यानंतर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' या गाजलेल्या मालिकेतही तिने काम केलं.
पुढे हंसिकाने बॉलिवूडमध्येही पदार्पण केलं. ऋतिक रोशनसोबतच्या 'कोई मिल गया' या चित्रपटामुळे तिला विशेष ओळख मिळाली. त्यानंतर तिने साऊथ इंडस्ट्रीकडे मोर्चा वळवला. 'एंगेयुम काधल' आणि 'ओरु कल ओरु कन्नाडी' यांसारख्या तमिळ चित्रपटांनी तिला दक्षिण भारतात लोकप्रियता मिळवून दिली. तमिळसोबतच तेलुगू, कन्नड, हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांमध्येही तिने काम केलं.
हंसिका मोठी होत असताना तिच्या बदललेल्या शारीरिक स्वरूपाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली. तिच्या वाढलेल्या उंची आणि बदललेल्या लूकवरून विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या. काहींनी तिने लवकर मोठं दिसण्यासाठी हार्मोनल इंजेक्शन घेतल्याचा आरोप केला होता. मात्र, हंसिकाने हे आरोप फेटाळून लावले होते. तिच्या मते, तिच्या शारीरिक बदलांबाबत करण्यात आलेल्या या चर्चा निराधार होत्या.
हंसिकाचं नाव एका कथित MMS व्हिडीओमुळेही चर्चेत आलं होतं. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यातील तरुणी हंसिका असल्याच्या चर्चा रंगल्या. मात्र, अभिनेत्रीने हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला होता. व्हिडीओमध्ये दिसणारी व्यक्ती आपण नसल्याचं तिने सांगितलं होतं.
हंसिकाच्या वैयक्तिक आयुष्यातील सर्वात मोठी चर्चा तिच्या लग्नामुळे झाली. ४ डिसेंबर २०२२ रोजी तिने व्यावसायिक सोहेल कथुरियासोबत लग्न केलं. जयपूरमध्ये पार पडलेलं हे लग्न मोठ्या थाटामाटात झालं होतं. लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. मात्र, या लग्नामुळे हंसिकाला सोशल मीडियावर मोठ्या टीकेला सामोरं जावं लागलं. सोहेल कथुरियाचं हे दुसरं लग्न होतं. त्याची पहिली पत्नी रिंकी बजाज ही हंसिकाची मैत्रीण असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे हंसिकाने मैत्रिणीच्या पतीसोबत लग्न केल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या.
या आरोपांवर हंसिकाने स्पष्टीकरण देत सोहेल आणि रिंकी यांच्या वैवाहिक नात्यात नेमकं काय घडलं, याच्याशी आपला संबंध नसल्याचं म्हटलं होतं. तिच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या नात्यातील परिस्थितीची संपूर्ण माहिती आपल्याला नव्हती. हंसिका आणि सोहेल यांच्या लग्नावर आधारित 'हंसिका लव्ह शादी ड्रामा' नावाची वेब सीरिजही प्रदर्शित झाली होती. या सीरिजमधून त्यांच्या नात्याची आणि लग्नाची कहाणी प्रेक्षकांसमोर आली.
अशाप्रकारे बालकलाकार म्हणून सुरू झालेला हंसिकाचा प्रवास अभिनेत्री म्हणून यशस्वी ठरला. मात्र, करिअरसोबतच तिच्या खासगी आयुष्यातील अनेक घटनांमुळेही ती सातत्याने चर्चेत राहिली.