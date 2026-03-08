महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यातून सर्वाधिक महिला पुणे जिल्ह्यात येतात?
नोकरी तसेच शिक्षणाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने महिला पुण्यात येतात.
Vanita Kamble | Mar 08, 2026, 05:32 PM IST
Women Coming to Pune city Top 5 districts : पुणे शहर हे मेट्रो शहर म्हणून झपाट्याने विकसीत होत आहे. फक्त महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील एक महत्त्वाचे शहर आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोक येथे नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायासाठी स्थलांतर करतात. पुरुषांप्रमाणे महिला देखील मोठ्या संख्येने पुण्यात येतात. जाणून घेऊसा कोणत्या जिल्ह्यातून सर्वाधिक महिला पुण्यात येतात.
सोलापुर जिल्ह्यातून सर्वाधिक महिला पुण्यात येतात. सोलापूर जिल्ह्यातून 4 लाख 2 हजार लोक पुण्यात स्थलांतरित होतात. 2 लाख 20 हजार पेक्षा जास्त महिला पुण्यात येतात. उत्तम शिक्षण तसेच नोकरीच्या निमित्ताने सोलापुरातील महिला पुण्यात येतात. पुणे हे सोलापुरपासून जवळ असल्या कारणामुळे महिलांना प्रवास आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने पुणे जिल्हा योग्य वाटतो. यामुळे शिक्षण आणि नोकरीसाठी सोलापुरातील महिला पुणे जिल्ह्यालाच प्राधान्य देतात.
