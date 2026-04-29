रोज होतोय ₹2400 कोटींचा तोटा... उद्यापासून पेट्रोल-डिझेल प्रति लिटर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागणार?

Petrol Diesel Prices In India: उद्या म्हणजेच गुरुवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा भडका उडण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. असं का म्हटलं जातंय आणि यामागील कारण काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 29, 2026, 07:53 AM IST
1/9

प्रति लिटर ‘इतक्या’ रुपयांनी महाग होणार पेट्रोल-डिझेल?

2/9

पेट्रोल-डिझेलचे दर किमान पाच रुपयांनी वाढणार?

भारतात इंधनाच्या दरांचा भडका उडणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. युद्धामुळे महाग झालेल्या कच्च्या तेलामुळे आणि डॉलर महागल्याने आता विधानसभा निवडणुका होताच भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर किमान पाच रुपयांनी वाढतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

3/9

आधीच पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवले

सध्या भारताला महाग कच्चे तेल आयात करावे लागत आहे. इतर देशांनी अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाच्या काळात महाग झालेल्या कच्च्या तेलामुळे आधीच पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवले आहेत.

4/9

दरवाढ थांबवण्यात आली, कारण...

भारतात मात्र पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे ही दरवाढ थांबवण्यात आली होती, अशी चर्चा होती. आज म्हणजेच 29 एप्रिलला पश्चिम बंगालमध्ये मतदान आहे. त्यानंतर 4 मे रोजी पाच राज्यांच्या निवडणुकांची मतमोजणी होणार आहे. त्या दरम्यान मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यानंतर म्हणजेच 29 एप्रिलनंतर पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. 

5/9

राहुल गांधींनीही व्यक्त केली शंका

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कृत्रिमरीत्या इंधन दर नियंत्रणात ठेवले आहेत. मतदान संपल्यानंतर दरवाढ केली जाऊ शकते, असा दावा राहुल गांधी यांनी आपल्या एक्स पोस्टमधून केला आहे.

6/9

तेल कंपन्यांवर कोट्यवधींचा ताण

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यामागे सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाल्याचे चित्र समोर येत आहे.

7/9

दररोज अंदाजे 2400 कोटी रुपयांचा तोटा

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. या कंपन्यांना दररोज अंदाजे 2400 कोटी रुपयांचा तोटा होत असल्याची माहिती आहे.

8/9

नागरिकांनी पॅनिक बायिंग करू नये

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही. नागरिकांनी पॅनिक बाइंग करू नये, असं आवाहन सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे.

9/9

अफवांवर विश्वास ठेवू नये

भारतातील इंधन पुरवठा सुरळीत असून अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे पेट्रोलियम खात्याच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

