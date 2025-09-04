English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोदी सरकारचं Gift... 'या' गोष्टींवर एक रुपयाही Tax द्यायची गरज नाही; संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

New GST Rate Zero Tax: पूर्वी 18 टक्के कर आकारल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नेमक्या कोणत्या गोष्टींवरील कर पूर्णपणे माफ झालाय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 09:52 AM IST
‘या’ गोष्टींवर एक रुपयाही कर नाही

भारतीय कुटुंबांसाठी Good News आता ‘या’ गोष्टींवर एक रुपयाही कर देण्याची गरज नाही

जीएसटीचे नवे स्लॅब

56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मुलभूत कर रचनेनमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता जीएसटीचे केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोन स्लॅब असतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.   

लक्झरी गोष्टींवरील कर 40 टक्क्यांपर्यंत

विशेष म्हणजे लक्झरी गोष्टींवरील कर 40 टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्याबरोबरच आतापर्यंत भरपूर कर आकरल्या जात असलेल्या अनेक गोष्टींवरील कर थेट शून्य करण्यात आला आहे. या वस्तू कोणत्या आहेत ते पाहूयात...  

या दुधावरील कर माफ

अल्ट्रा हाय ट्रेम्पेचर मिल्कवरील कर माफ करण्यात आला आहे.  

कर शून्य गोष्टींमध्ये याचाही समावेश

याशिवाय चपाती, खाकरा, रोटी, पिझ्झा ब्रेडवरील करही शून्य करण्यात आला आहे.  

औषधं करमुक्त

अनेक औषधं करमुक्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये 33 अशी औषधं आहेत जीवनावशक्य ठरतात.  

पनीर

प्रीपॅक्ड पनीरवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.  

पेन्सिल, शार्पनर, रंगीत खडू, रंगांवरील कर हा 12 टक्क्यांवरुन शून्य टक्के करण्यात आला आहे.  

या गोष्टींवरही शून्य कर

नकाशे, शैक्षणिक तक्ते, पृथ्वीगोल यासारख्या अभ्यासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोष्टींवर कर 12 टक्क्यांवरुन शून्य करण्यात आला आहे.   

12 टक्के कर कमी करुन थेट शून्य

सराव पुस्तिका, वह्यांवरील कर हा 12 टक्क्यांवरुन कमी करुन अगदी शून्य करण्यात आला आहे.   

पाच टक्क्यांवरुन शून्य कर

खोडरबरवर आकराला जाणारा 5 टक्के कर रद्द करण्यात आला आहे.   

परवडणारं शैक्षणिक धोरण

वरील सर्व गोष्टी परवडणारं शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत करमुक्त करण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.   

वादाचा विषय ठरलेल्या गोष्टीवर मोठा निर्णय

मात्र या शैक्षणिक वस्तूंबरोबरच सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या आणि काही महिन्यांपूर्वी वादाचा विषय ठरलेल्या एका महत्त्वाच्या गोष्टीवरील कर पूर्णपणे रद्द करत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.  

सर्वसामान्यांना सर्वात मोठा दिलासा

ज्या महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल आपण बोलतोय ती गोष्ट आहे विमा! वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि लाइफ इन्शूरन्सवरील 18 टक्के कर कमी करुन तो अगदी शून्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आता विमा काढणं सहज शक्य होणार आहे.  

