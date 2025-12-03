English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Future Humans: 100 वर्षांनी मनुष्य कसा दिसेल? 'हाडे रबरासारखी, त्वचा सरड्यासारखी...',संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

Future Humans: जर तुमची हाडे तुटण्याऐवजी रबरासारखी वाकू लागली आणि तुमचे दात मजबूत चोचीत रूपांतरित झाले तर? हे कदाचित विज्ञानकथा वाटेल, परंतु अलीकडील वैज्ञानिक संशोधनातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Pravin Dabholkar | Dec 03, 2025, 10:21 AM IST
twitter
1/11

Future Humans: 100 वर्षांनी मनुष्य कसा दिसेल? 'हाडे रबरासारखी, त्वचा सरड्यासारखी...',संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

future humans 100 years: आजच्या काळात हवामान बदल, प्रदूषण आणि तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे मानवी शरीरात मोठे बदल होत आहेत. वैज्ञानिक संशोधनानुसार, पुढील 100 वर्षांत मानवामध्ये आजच्यापेक्षा खूप वेगळे बदल दिसतील. हे बदल नैसर्गिक उत्क्रांती आणि जैविक इंजिनीअरिंगमुळे येतील.

twitter
2/11

जीन्स आणि पर्यावरणीय दबाव

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

उदाहरणार्थ, शार्कच्या कार्टिलेजसारख्या लवचिक हाडे किंवा पफरफिशच्या चोचीसारखे दात हे प्राण्यांमधील प्रेरणेतून विकसित होऊ शकतात. २०२३-२०२५ च्या अभ्यासातून असे दिसते की, जीन्स आणि पर्यावरणीय दबावामुळे हे बदल घडतील. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

twitter
3/11

हाडे रबरासारखी

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

भविष्यातील मानवांची हाडे कडक नसून लवचिक पण मजबूत असतील. फ्लोरिडा अॅटलांटिक युनिव्हर्सिटीच्या २०२५ अभ्यासानुसार, शार्कच्या वर्टिब्राच्या नॅनोस्केल स्ट्रक्चरमध्ये bioapatite क्रिस्टल्स आणि कोलेजन फायबर्स एकत्र येऊन हाडांना फ्लेक्सिबल बनवतात. हे अपघातात फ्रॅक्चर कमी करेल. न्यूरोसायंटिस्ट डीन बर्नेट सांगतात की, हे हाडे शॉक शोषून घेतील, ज्यामुळे दुखापती 50% कमी होऊ शकतील. 2023 च्या सायन्स जर्नलमध्ये 31000 सांगाड्यांच्या एआय विश्लेषणात असे जीन्स ओळखले गेले की, जे हाडांना लवचिक बनवतील.

twitter
4/11

दाताचे चोचीत रूपांतर

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

मानवी दात कमी होत जाऊन मजबूत, चोचीसारखी रचना विकसित होईल. शेफील्ड युनिव्हर्सिटीचे डॉ. गॅरेथ फ्रेझर यांच्या २०२३ अभ्यासानुसार, पफरफिशमध्ये पहिल्या पिढीच्या दातांचे रूपांतर चार मुख्य दातांमध्ये होऊन बीक तयार होते, जे सतत पुनरुत्पादित होतात. हे दात क्रशिंगसाठी मजबूत असतात. मानवांमध्येही हे होऊ शकते, ज्यामुळे दातांच्या आजार कमी होतील. 2017 च्या संशोधनात सिद्ध झाले की, पफरफिश आणि मानवांच्या दातांच्या जीन्स एकसारखे आहेत, फक्त पफरफिशमध्ये पुनरुत्पादित मर्यादित असते. भविष्यात दंतचिकित्सेत हे वापरून नवीन दात तयार करता येतील.

twitter
5/11

उंची आणि ताकद

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

गेल्या शतकात सरासरी उंची 10 सेंमी वाढली आहे. पुढील 100 वर्षांत ही वाढ आणखी होईल, सरासरी 180-190 सेंमीपर्यंत. जेनेटिक्स रिसर्चनुसार, 700000 जीनोम्सच्या विश्लेषणात 700हून अधिक व्हेरिएंट्स सापडले. जे उंची 80% नियंत्रित करतात. खांदे रुंद, पाय लांब आणि मसल्स मजबूत होईल. 2025 च्या अनुवांशिक अहवालात विविधता दाखवली की, पर्यावरण सुधारल्याने उंची वाढेल. हे बदल हाडांच्या लांबी आणि कार्टिलेज मॅच्युरेशनवर अवलंबून असतील.

twitter
6/11

मेंदू सुपरकॉम्प्युटर

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

मानवी मेंदू इतर अवयवांपेक्षा वेगाने विकसित होत आहे. 2023 च्या नेचर कम्युनिकेशन्सच्या अभ्यासानुसार, उत्क्रांतीने मेंदूला सुपरकॉम्प्युटरसारखे बनवले आहे, जे प्रायोर एक्स्पेक्टेशन्स वापरून व्हिज्युअल प्रोसेसिंग करतो. इयान पिअर्सनचे भाकीत आहे की, २०५० पर्यंत ब्रेन कॉम्प्युटर इंटरफेस म्हणजेच बीसीआय तंत्रिका अॅक्टीव्हीटींना मशीनशी जोडेल. यामुळे स्मरणशक्ती 100% वाढेल, जलद लर्निंग होईल. 2023 मध्ये UCSF च्या अभ्यासात BCI ने 78 शब्द प्रति मिनिट स्पीच जनरेट केली.

twitter
7/11

BCI ची प्रगती

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

२०२३ हे BCI चे वर्ष होते, ज्यात न्यूरालिंक आणि सिनक्रॉनने क्लिनिकल ट्रायल्स वाढवल्या. नेचर इलेक्ट्रॉनिक्सनुसार, BCI ने न्यूरल अॅक्टिव्हिटी डिकोड करून डिसेबल्ड लोकांना बोलता येईल. २०२५ पर्यंत, हे तंत्रिका क्रियाकलापांना मशीनशी एकत्रित करेल, ज्यामुळे समस्या सोडवण्याची क्षमता दुप्पट होईल. UNESCO च्या २०२३ रिपोर्टनुसार, हे neurotechnology चा भाग आहे, ज्यात रेग्युलेशनची गरज आहे.

twitter
8/11

मेमरी ट्रान्सफर

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

MIT आणि ब्राउन युनिव्हर्सिटीच्या २०२४-२०२५ अभ्यासात उंदरांमध्ये स्मृती एका मेंदूतून दुसऱ्यामध्ये हस्तांतरित केली गेली. optogenetics वापरून, डेंटेट गायरस सेल्समध्ये लाइट-सेंसिटिव्ह प्रोटीन इंजेक्ट केले, ज्यामुळे फियर मेमरी रीअॅक्टिव्हेट झाली. हे दाखवते की, भविष्यात मानव स्मृती बाहेर साठवता येतील. न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीच्या २०२४ अभ्यासात non-neural cells (किडनी) मध्येही मेमरी प्रोसेस दिसले, जे massed-spaced learning फॉलो करतात.

twitter
9/11

स्मृती स्टोरेज

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

२०२४ च्या नेचर कम्युनिकेशन्स अभ्यासात, non-brain cells मध्ये मेमरी जीन अॅक्टिव्हेट होतात. NYU संशोधकांनी केमिकल स्टिम्युली देऊन दाखवले की, हे सेल्स स्पेस्ड रिपिटिशनने 'शिकतात'. हे सूचित करते की, भविष्यात स्मृती डिसेंट्रलाइज्ड होईल – मेंदूपुरती मर्यादित नसून, बॉडीच्या इतर भागांत साठवली जाईल. हे अल्झायमरसारख्या रोगांसाठी उपयुक्त ठरेल.

twitter
10/11

त्वचा सरड्यासारखी

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

भावना किंवा हवामानानुसार त्वचा रंग बदलेल. 2025 च्या प्रगत पदार्थ अभ्यासात, स्ट्रक्चरल कलर टेक्नोलॉजीने सिंथेटिक एन्हांसमेंटद्वारे जैविक उत्क्रांतीशी जुळवले. यूसी बर्कलीच्या 2025 अभ्यासात, कॅमेलीयन इन्स्पायर्ड मेटामटेरियलने मायक्रोवेयर अब्सोर्ब/ट्रान्स्मिट केले, ज्यात नॅनो क्रिस्टल स्पेसिंग अॅड्जस्ट होते. हे त्वचेत लागू होऊन थंडीत उबदार, उन्हात थंड राहील. इमरी युनिव्हर्सिटीच्या 2019 अभ्यासात हायड्रोजेल मध्ये फोटोनिक ख्रिस्टलने चॅमेलियन-लाइक कलर चेंज केले.

twitter
11/11

हायब्रिड मानव

future humans 100 years evolution superhuman brain Marathi News

पुढील शतकात मानव लवचिक, बुद्धिमान आणि पर्यावरण-अनुकूल बनेल. हे बदल क्रिस्परसारख्या जीन एडिटिंग आणि BCI ने वेगवान होतील. मात्र, असमानता वाढू शकते – श्रीमंतांना डिजिटल अमरत्व मिळेल  हे बदल हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक आहेत, पण नैतिक आणि सामाजिक आव्हाने उद्भवतील, असे संशोधन सांगते. (Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

twitter
पुढील
अल्बम

कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...

पुढील अल्बम

कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...

कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...

कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य... 8
पहिल्याच चित्रपटत नकारत्मक भूमिका, लग्नाआधीच आई झालेल्या &#039;या&#039; बोल्ड अभिनेत्रीला ओळखलं का?

पहिल्याच चित्रपटत नकारत्मक भूमिका, लग्नाआधीच आई झालेल्या 'या' बोल्ड अभिनेत्रीला ओळखलं का?

पहिल्याच चित्रपटत नकारत्मक भूमिका, लग्नाआधीच आई झालेल्या 'या' बोल्ड अभिनेत्रीला ओळखलं का? 9
Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती?

Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती?

Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती? 9
Daily Tarot Card Horoscope : हंस राजयोग &#039;या&#039; 5 राशीच्या लोकांसाठी मालामाल करणार बुधवार; पण या लोकांनी शत्रूपासून राहवे सावध

Daily Tarot Card Horoscope : हंस राजयोग 'या' 5 राशीच्या लोकांसाठी मालामाल करणार बुधवार; पण या लोकांनी शत्रूपासून राहवे सावध

Daily Tarot Card Horoscope : हंस राजयोग 'या' 5 राशीच्या लोकांसाठी मालामाल करणार बुधवार; पण या लोकांनी शत्रूपासून राहवे सावध 12