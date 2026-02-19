English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • चिनी रोबोट गलगोटियाला पडला महाग! वीज कापून AI समिटमधून हाकललं, सरकार म्हणालं देशाची लाज घालवली

चिनी रोबोट गलगोटियाला पडला महाग! वीज कापून AI समिटमधून हाकललं, सरकार म्हणालं 'देशाची लाज घालवली'

Galgotias University AI Summit: गलगोटिया विद्यापीठाला चिनी रोबोट सादर कऱणं फारच महागात पडलं आहे. एआय समिटमधून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं असून, ही देशासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचं म्हटलं आहे.   

Shivraj Yadav | Feb 19, 2026, 03:28 PM IST
1/9

Galgotias University AI Summit: इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये गलगोटिया विद्यापीठाच्या रोबोडॉगभोवरुन झालेल्या वादानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे.   

2/9

दरम्यान विद्यापीठाने असा दावा केला आहे की, त्यांनी कधीही "ओरियन" हा रोबोट स्वतःचा शोध असल्याचा दावा केला नाही, तर तो विद्यार्थ्यांच्या संशोधनासाठी खरेदी केला आहे. दुसरीकडे, सरकारने ही चुकीची माहिती असून देशाची लाज घालवणारी बाब असल्याचं म्हटलं आहे.   

3/9

18 फेब्रुवारी गलगोटियाच्या स्टॉलचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि विद्यापीठाला त्वरित बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं.   

4/9

सरकारने सोडलं मौन

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत, आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, प्रदर्शकांनी त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या वस्तू प्रदर्शित करू नयेत. एआय समिटमध्ये फक्त खरी आणि मूळ कामंच दाखवली पाहिजेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

5/9

आमचा हेतू नवोपक्रमाला अडथळा आणण्याचा नाही: कृष्णन

अधिकारी प्रदर्शनात असलेल्या मॉडेल्सची छाननी करत नाहीत का? असं विचारलं असता, कृष्णन म्हणाले की समिट हे फक्त प्रदर्शन आहे. येथे विक्रीसाठी कोणतेही आयटम नाहीत किंवा त्यांना प्रमाणित करण्याची आवश्यकता नाही. जेव्हा एखादी वस्तू सार्वजनिक वितरण किंवा विक्रीसाठी असते तेव्हाच प्रमाणित केलं जात.

6/9

कृष्णन म्हणाले, "जेव्हा एखादी वस्तू प्रदर्शित केली जाते, तेव्हा तुम्ही गृहीत धरता की त्यांना त्या विषयाचे पूर्ण ज्ञान आहे. जर प्रदर्शनात असलेल्या वस्तूंना देखील प्रमाणित करावे लागले तर लोक म्हणतील की आम्ही नव्या उपक्रमांना अडथळा आणत आहोत. आमचा हेतू अडथळा आणण्याचा नाही."  

7/9

युनिव्हर्सिटीने माफी मागताना काय म्हटलं?

कुलसचिव नितीन कुमार गौर म्हणाले की, प्राध्यापक नेहा "डेव्हलप" आणि "डेव्हलपमेंट" या शब्दांमध्ये गोंधळल्या. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, "आम्ही रोबोट विकसित केला नाही, तर त्याच्या विकासावर काम केले. तो विद्यार्थ्यांच्या संशोधन आणि शिक्षणासाठी खरेदी करण्यात आला होता." विद्यापीठाने एक निवेदन जारी करून माफी मागितली आणि चुकीचे वर्णन करण्याचा कोणताही संस्थात्मक हेतू नसल्याचं म्हटलं. प्राध्यापक नेहा म्हणाल्या की, त्यांच्या शब्दांचा "चुकीचा अर्थ लावण्यात आला".

8/9

रोबोटिक डॉग वाद कसा सुरू झाला?

17 फेब्रुवारी 2026 हा समिटचा दुसरा दिवस होता. गॅलगोटियास विद्यापीठाच्या एक्स्पो स्टॉलमध्ये "ओरियन" नावाचा क्वाड्रूपेड रोबोट ठेवला होता. कम्युनिकेशन्स विभागाच्या प्रमुख प्रोफेसर नेहा सिंग यांनी डीडी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, हा रोबोट विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये विकसित करण्यात आला आहे.

9/9

जेव्हा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, तेव्हा युजर्सनी हा रोबोट चीनी कंपनी युनिट्री रोबोटिक्सचा Go2 मॉडेल आहे, जो व्यावसायिकरित्या उपलब्ध आहे आणि त्याची किंमत अडीच ते तीन लाख रुपयांदरम्यान आहे हे लक्षात आणून दिलं. (Photos: X/@GalgotiasGU / PTI)  

