चिनी रोबोट गलगोटियाला पडला महाग! वीज कापून AI समिटमधून हाकललं, सरकार म्हणालं 'देशाची लाज घालवली'
Galgotias University AI Summit: गलगोटिया विद्यापीठाला चिनी रोबोट सादर कऱणं फारच महागात पडलं आहे. एआय समिटमधून त्यांना बाहेर काढण्यात आलं असून, ही देशासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचं म्हटलं आहे.
Shivraj Yadav | Feb 19, 2026, 03:28 PM IST
सरकारने सोडलं मौन
आमचा हेतू नवोपक्रमाला अडथळा आणण्याचा नाही: कृष्णन
युनिव्हर्सिटीने माफी मागताना काय म्हटलं?
कुलसचिव नितीन कुमार गौर म्हणाले की, प्राध्यापक नेहा "डेव्हलप" आणि "डेव्हलपमेंट" या शब्दांमध्ये गोंधळल्या. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, "आम्ही रोबोट विकसित केला नाही, तर त्याच्या विकासावर काम केले. तो विद्यार्थ्यांच्या संशोधन आणि शिक्षणासाठी खरेदी करण्यात आला होता." विद्यापीठाने एक निवेदन जारी करून माफी मागितली आणि चुकीचे वर्णन करण्याचा कोणताही संस्थात्मक हेतू नसल्याचं म्हटलं. प्राध्यापक नेहा म्हणाल्या की, त्यांच्या शब्दांचा "चुकीचा अर्थ लावण्यात आला".
रोबोटिक डॉग वाद कसा सुरू झाला?
17 फेब्रुवारी 2026 हा समिटचा दुसरा दिवस होता. गॅलगोटियास विद्यापीठाच्या एक्स्पो स्टॉलमध्ये "ओरियन" नावाचा क्वाड्रूपेड रोबोट ठेवला होता. कम्युनिकेशन्स विभागाच्या प्रमुख प्रोफेसर नेहा सिंग यांनी डीडी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, हा रोबोट विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये विकसित करण्यात आला आहे.
