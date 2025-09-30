Gandhi Jayanti Wishes in Marathi: 'अहिंसा हे दुर्बलाचे नाही तर...' महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शेअर करा 'हे' विचार, खास मराठमोळ्या शुभेच्छा
Gandhi Jayanti Shubhechcha Wishes in Marathi: महात्मा गांधींनी सत्य आणि अहिंसेच्या तत्वांवर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यांची जयंती 2 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाते. गुजरातमधील पोरबंदर येथे महात्मा गांधींचा जन्म झाला. महात्मा गांधींना राष्ट्रपिताचा दर्जा देण्यात आला.
Dakshata Thasale | Sep 30, 2025, 06:08 PM IST
1/10
महात्मा गांधी जयंती
3/10
महात्मा गांधी जयंती
4/10
महात्मा गांधी जयंती
5/10
महात्मा गांधी जयंती
6/10
महात्मा गांधी जयंती
7/10
महात्मा गांधी जयंती
8/10
महात्मा गांधी जयंती
9/10