Gandhi Jayanti Wishes in Marathi: 'अहिंसा हे दुर्बलाचे नाही तर...' महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शेअर करा 'हे' विचार, खास मराठमोळ्या शुभेच्छा

Gandhi Jayanti Shubhechcha Wishes in Marathi: महात्मा गांधींनी सत्य आणि अहिंसेच्या तत्वांवर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यांची जयंती 2 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाते. गुजरातमधील पोरबंदर येथे महात्मा गांधींचा जन्म झाला. महात्मा गांधींना राष्ट्रपिताचा दर्जा देण्यात आला.

Dakshata Thasale | Sep 30, 2025, 06:08 PM IST
“आयुष्याचा प्रत्येक दिवस हा शेवटचा म्हणून जगा आणि असं शिका की तुम्ही अमर राहणार आहात” – महात्मा गांधी गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रघुपती राघव राजाराम पतित पावन सीताराम गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अहिंसा हे दुर्बलांचे नाही तर बलवानांचे शस्त्र आहे. गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जगाला अहिंसा, सत्य आणि सहिष्णुता याची शिकवण देणाऱ्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना विनम्र अभिवादन! महात्मा गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

जग बदलायचं असेल तर आधी स्वतःमध्ये बदल घडवा महात्मा गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चांगल्या बदलाची सुरूवात आधी स्वत:पासून करा. गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

इतरांच्या सेवेत स्वतःला समर्पित करा  तुमचा 'स्व' तुम्हाला सापडेल  गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. 

तुम्ही जे काम कराल ते महत्त्वाचं असू शकतं  पण तुम्ही काहीतरी काम करणं  हे सर्वात महत्त्वाचं असतं...  गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

मित्राशी मैत्री करणे सोपे आहे  पण तुम्ही ज्याला शत्रू समजता  त्याच्याशी मैत्री करणे म्हणजे  खऱ्या धर्माचे सार आहे.  गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

चांगल्या बदलाची सुरुवात  आधी स्वतःपासून करा  गांधी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा 

