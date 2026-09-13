Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Ganesh Chaturthi Wishes in Marathi : संकटे दूर करणारा, आनंद देणारा आणि सर्वांना एका धाग्यात बांधणारा बाप्पा, गणेश चतुर्थीच्या प्रियजनांना पाठवा शुभेच्छा

Ganesh Chaturthi Wishes in Marathi : संकटे दूर करणारा, आनंद देणारा आणि सर्वांना एका धाग्यात बांधणारा बाप्पा, गणेश चतुर्थीच्या प्रियजनांना पाठवा शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 13, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:34 PM IST

Happy Ganesh Chaturthi Wishes 2026 : आला आला गणराया आला, लाडक्या बाप्पा यंदा 12 दिवस आपल्यासोबत राहणार आहे. गणेश चतुर्थी सोमवारी 14 सप्टेंबरला असणार आहे. बुद्धी, यश आणि ज्ञानाची देवता असलेल्या बाप्पा प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद घेऊन येवो. अशा या गणेश चतुर्थीच्या कुटुंबातील सदस्यांसह प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या. 

1/3

गणपती बाप्पाच्या दिव्य तेजाने तुमच्या आयुष्यातील सर्व अंधकार दूर होवो आणि यशाचा नवा प्रकाश पसरवो गणेश चतुर्थीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

2/3

 बुद्धी, यश आणि ज्ञानाची देवता असलेल्या श्री गणेशाची कृपा तुमच्यावर सदैव राहो गणेश चतुर्थीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या पूर्ण परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा!

3/3

ॐ गं गणपतये नमः! बाप्पाचा आशीर्वाद तुमच्यावर आणि तुमच्या पाठीशी कायम राहो, हीच श्रीचरणी प्रार्थना

TAGS:
Ganesh Chaturthi 2026
ganeshutsav 2026
Ganesh Chaturthi 2026 Wishes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG पहिल्याच सामन्याच पाऊस खेळ खराब करणार? कसे असेल दिल्लीचे हवामान? वाचा सविस्तर
2
3
4
5