/84 वर्षांनंतर गणेश चतुर्थीला नवपंचम राजयोग! 5 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार वरदान; अफाट पैसा, यश अन् प्रगती

भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 14 सप्टेंबर 2026 ला देशभरात गणरायचे आगमन होणार आहे. विघ्नहर्ता बाप्पाचे आगमन आणि त्या दिवशी ग्रहांची स्थिती पाहता अनेक शुभ योग जुळून आले आहेत. हे योग खास करून पाच राशीच्या लोकांच्या सर्वाधिक भाग्यशाली ठरणार आहे.
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार गणेश चतुर्थीला मालव्य, भद्रा राजयोग, हंस राजयोग आणि रवी योग जुळून आला आहे. त्यात बुध आणि युरेनस यांच्या युतीमधून नवपंचम राजयोग निर्माण झाला आहे.
14 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8:07 वाजता बुध आणि युरेनस 120 अंशांवर येणार असून ज्यामुळे नवपंचम राजयोग निर्माण होणार आहे. गणेश चतुर्थीला, बुध स्वतःच्या राशीत म्हणजेच कन्या राशीत असणार आहे, तर युरेनस वृषभ राशीत वक्री राहणार आहे.
या लोकांना अनेक फायदे मिळणार आहे. प्रलंबित कामं मार्गी लागणार आहेत. आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. कुटुंबासोबत चांगला वेळ व्यतित करणार आहे. मान - सन्मान वाढणार आहे.
गणेश चतुर्थीमुळे तुमच्या निर्णयक्षमतेत अधिक वाढ होणार असून ती मजबूत स्थितीत येणार आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण होणार असून आर्थिक स्थिती मजूबत होईल. गुंतवणुकीतून नफा मिळणार आहे.
गणेश चतुर्थी तुमच्यासाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळणार आहे. तुम्हाला भाग्याची साथ मिळणार आहे. बौद्धिक क्षमतांमध्ये वेगाने वाढ होणार आहे.
तुमच्या सुख समृद्धीमध्ये वाढ होणार आहे. कुटुंबात आनंदी वातावरण असणार आहे. नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदीचे शुभ संकेत निर्माण झाले आहेत.
तुमच्या राशीसाठी हा राजयोग वरदान ठरणार आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामं मार्गी लागणार आहे. कर्जातून मुक्ती मिळणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)