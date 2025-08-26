English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Chaturthi Wishes in Marathi : आला आला गणराज आला...! मोदकांचा प्रसाद लाल फुलांचा हार; गणेश चतुर्थीच्या प्रियजनांना पाठवा खास मराठीतून शुभेच्छा

Ganesh Chaturthi Shubhechcha Wishes in Marathi : ज्या क्षणाची प्रत्येक जण आतुरतेने वाट पाहत आहे, तो क्षण आला आहे. प्रत्येकाचा लाडक्या बाप्पाचं बुधवारी 27 ऑगस्टला आगमन होणार आहे. अशा या गणेश चतुर्थीच्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.   

Neha Choudhary | Aug 26, 2025, 03:30 PM IST
वक्रतुंड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभ:| निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा|| गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया! गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा

सुखकर्ता, वरदविनायक, गणरायाच्या आगमनाने होतो प्रसन्न सारा आसमंत अशा या बाप्पाच्या आगमनाच्या आणि गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मोदकांचा प्रसाद केला, लाल फुलांचा हार सजवला मखर नटूनी तयार झाले, वाजत-गाजत बाप्पा आले गुलाल फुले, अक्षता उधळे, बाप्पाच्या स्वागतासाठी जमले सगळे गणेश चतुर्थीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!  

 गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा, गणपती बाप्पा मोरया! बाप्पा तुम्हाला सदबुद्धी, कीर्ती अन् अखंड यश देवो!  

उंदरावर बैसोनी आली गणेशाची स्वारी त्याच्या येण्याने अवघी सृष्टी चैतन्यमय झाली! भक्त मंडळी फुलांचा वर्षाव करती, बाप्पाच्या येण्याने आनंदाला आली भरती! गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा!  

