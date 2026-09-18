गणेशोत्सवाचा धूम सुरु असून आज पाच दिवसांच्या बाप्पांना निरोप देण्यात येणार आहे. त्यानंतर गौरी - गणपती, 7 दिवसांचा गणेशा आणि त्यानंतर अनंत चतुर्दशीला गणरायाचे विसर्जन होणार आहे. विसर्जनचा शुभ मुहूर्त जाणून घ्या.
14 सप्टेंबरपासून घरोघरी बाप्पाचे आगमन झालं आहे. पण दीड दिवसांच्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला आहे. आता पाच दिवसांच्या बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे.
मनोभावे गणरायाची पूजा करण्यात आली आणि आता त्याला निरोप देण्यात येणार असल्याने गणेशभक्ताचे मनं जड झालं आहे. पाच दिवस बाप्पा आपल्यासोबत होता. आता त्याचे विसर्जन करण्यात येणार आहे.
कोणी पाच दिवस बाप्पा घरी ठेवतात. तर कोणी गौरीसोबत गणरायाचे विसर्जन करतात. त्यानंतर सात दिवसांनंतर आणि मग अनंत चतुर्दशीला गणेशाचे विसर्जन करण्यात येतं.
पाचव्या दिवशी 18 सप्टेंबर 2026 ला दुपारी: 12:32 ते 2:04 आणि संध्याकाळी: 5:07 ते 6:38 विसर्जनाचा शुभ मुहूर्त असणार आहे.
अनेक जण गौरीसोबत गणरायाचे विसर्जन करतात. तर गौरीचं विसर्जन हे नक्षत्रावर करण्यात येतं. शनिवारी 19 सप्टेंबर 2026ला तिसऱ्या दिवशी मूळ नक्षत्रावर गौरींचे भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर सातव्या दिवशी 20 सप्टेंबर 2026 रविवारी गणेश विसर्जनासाठी शुभ मुहूर्त पुढील प्रमाणे आहे. सकाळी: 7:58 ते 12:32 दुपारी: 2:03 ते 3:34 संध्याकाळी: 6:37 ते 11:03
यंदा 12 दिवसांनी बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे. अनंत चतुर्दशीला गणरायाचे विसर्जनासाठी शुभ मुहूर्त असं असणार आहे.
सकाळी: 6:28 ते 10:59 दुपारी: 12:30 ते 2:01 संध्याकाळी: 5:02 ते 6:32 रात्री: 9:31 ते 11:01
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)