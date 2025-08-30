जगातील सर्वात कट्टर मुस्लीम देशातील 700 जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती; धगधगत्या ज्वालामुखीवर डाव्या सोंडेचा गणपती
इंडोनेशियातल्या बाली बेटावरच्या मंदिरातही गणपती बाप्पा विराजमान आहे. काळ्या कातळात कोरलेली ही मूर्ती आभूषणांनी मढवलेली आहे.
Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 04:27 PM IST
Ganesha Idol In Indonesia : फक्त भारतातच नााही तर जगातील अनेक देशांमध्ये गणपती पूजा केली जाते. जगातील अशाच एका सर्वात कट्टर मुस्लीम देशात 700 जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती आहे. डाव्या सोंडेचा हा गणपती धगधगत्या ज्वालामुखीवर विराजमान आहे. 700 वर्षांपासून येथे गणेशाची पूजा केली जात आहे.
