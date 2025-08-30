English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील सर्वात कट्टर मुस्लीम देशातील 700 जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती; धगधगत्या ज्वालामुखीवर डाव्या सोंडेचा गणपती

 इंडोनेशियातल्या बाली बेटावरच्या मंदिरातही गणपती बाप्पा विराजमान आहे. काळ्या कातळात कोरलेली ही मूर्ती आभूषणांनी मढवलेली आहे.

Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 04:27 PM IST
Ganesha Idol In Indonesia : फक्त भारतातच नााही तर जगातील अनेक देशांमध्ये गणपती पूजा केली जाते. जगातील अशाच एका सर्वात कट्टर मुस्लीम देशात 700  जुनी रहस्यमयी गणेशमूर्ती आहे. डाव्या सोंडेचा हा गणपती धगधगत्या ज्वालामुखीवर विराजमान आहे. 700 वर्षांपासून येथे गणेशाची पूजा केली जात आहे. 

इंडोनेशिया हा मुस्लीमबहुल देश आहे. पण याच देशात अकराशे वर्षांपासून गणपती बाप्पांचे अस्तित्व आहे. जावा बेटावरच्या जगप्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिरात गणपती आहे.

इंडोनेशियातल्या बहुतांश हिंदू देवतांच्या मंदिरांमध्ये गणपती बाप्पा आढळून येतात. मुख्य म्हणजे इंडोनेशियन चलनातल्या वीस हजारांच्या नोटेवरही गणपती बाप्पा आहेत.

 प्रम्बानन मंदिरातील शैलीशी साधर्म्य सांगणारी ही मूर्ती असली तरी या मूर्तीवर आभूषणं नाहीत. गणेशाच्या डोक्यावर मुकूट नाही. मात्र त्याच्या हातात आयुधं आहेत. कमळावर विराजमान असलेल्या गणेशाच्या शेजारी मूषक मात्र दिसत नाही.  

गेबांगमध्येही आठव्या शतकातलं एक मंदिर आहे. मेदंग राज्यकर्त्यांच्या काळात हे मंदिर उभारण्यात आलंय. चर्तुभूज गणेशाच्या हातात लाडूंचं ताट आहे. या लाडवांच्या ताटामागेच उंदिर दिसतोय.

दोन्ही पाय जुळलेल्या अवस्थेत आहेत. गणेश चतुर्भूज असून त्याच्या हातात परशू आहे. या मंदिराच्या एका भिंतीवर गणपती बाप्पांचे शिल्प कोरलेलं आहे. गणेशाची मूर्ती चतुर्भूज आहे.  

 मंदिरात ब्रह्मा विष्णू आणि शिवाची देवालयं आहेत. यातल्या शिव मंदिरात गणपती विराजमान आहेत. डाव्या सोंडेचा हा गणपती आहे. कमळाच्या शिल्पावर विराजमान हा गणपतीच्या सोंडेत मोदक आहे.     

इंडोनेशियातल्या प्रम्बानन मंदिर हे सर्वात जुनं मंदिर आहे. नवव्या शतकात बांधलेल्या या मंदिराची बांधकाम शैली हेमाडपंथी बांधकामाशी नातं सांगणारी आहे.  

दक्षिणपूर्व आशियातील प्रमुख देश असलेल्या इंडोनेशिया हा मुस्लिमबहुल देश असला तरी या देशात ठिकठिकाणी हिंदू मंदिरं आढळतात. या हिंदू मंदिरांमध्ये गणपती बाप्पांचाही समावेश आहे.

