स्त्री रुपातील गणेश मूर्ती असलेले महाराष्ट्रातील रहस्यमयी मंदिर; मशिदीप्रमाणे रचना
मंदिराची रचना पारंपारिक आहे. मंदिराबाहेर अवके मूर्त्या कोरण्यात आल्या आहेत. स्त्रीच्या वेशभूषेत गणपतीची मूर्ती हे विशेष आकर्षण आहे.
Bhuleshwar Temple Pune : महाराष्ट्रात एक रहस्यमयी शिव मंदिर आहे. या शिव मंदिरात स्त्री रुपातील गणेश मूर्ती आहे. पुण्याच्या पुरंदर येथील भुलेश्वर शिव मंदिर हे विलक्षण वास्तुकलेसाठीही प्रसिद्ध आहे. मशिदीप्रमाणे दिसणारे हे मंदिर अत्यंत प्राचीन हिंदू मंदिर आहे. औरंगजेबने येथे आक्रमण करुन अनेक मूर्त्यांची तोडफोड केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत मुस्लिम कामगारांनी या शिल्पांची पुनर्बांधणी केली.