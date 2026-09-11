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कोकणकरांच्या मार्गातले अडथळे; 'हे' आहेत 5 ब्लॅकस्पॉट, गावी जाताना काळजी घ्या!

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:00 PM IST

मुंबईकरांना आता वेध लागलेत बाप्पाच्या आगमनाचे. गणेशोत्सवासाठी लाखो मुंबईकर कोकणात जातात. 

गणेशोत्सवासाठी कोकणाच्या दिशेने निघालेल्या हजारो गणेशभक्तांना गेल्या वर्षी मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूककोंडीचा मनस्ताप सहन करावा लागला होता.

ganeshotsav 2026 black spots on the Mumbai Goa Highway 1/8

कोकणकरांच्या मार्गातले अडथळे; 'हे' आहेत 5 ब्लॅकस्पॉट, गावी जाताना काळजी घ्या!

लाखो चाकरमानी बाप्पाच्या आगमनासाठी कोकणाकडे निघाले आहेत. मात्र यंदाही कोकणकरांचा प्रवास खडकर ठरण्याची शक्यता आहे. 

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मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची गर्दी वेगाने वाढतेय. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची अपूर्ण कामं चाकरमान्यांची परीक्षा पाहणार आहेत. 

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विशेषतः चिपळूण ते लांजा या पट्ट्यात सेवा रस्ते आणि उड्डाणपुलांची कामं रखडल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना प्रवाशांना करावा लागू शकतो. 

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मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातून हजारो वाहने एकाच वेळी कोकणात दाखल होत असल्याने. या भागात वाहनांचा वेग कमालीचा मंदावणार आहे.

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वाकेड ओलांडल्यानंतर सिंधुदुर्गच्या दिशेने जाणारा रस्ता मात्र तुलनेने सुरळीत आणि वेगवान असणार आहे. नेमकी कोणत्या ठिकाणी कोंडी होण्याची शक्यता आहे आणि रस्त्याची कामं कुठे अपूर्ण आहेत, पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून.

वाहतूक कोंडीची संभाव्य ठिकाणे6/8

वाहतूक कोंडीची संभाव्य ठिकाणे

लव्हेल उड्डाणपूल परिसर चिपळूण उड्डाणपूल परिसर संगमेश्वर पुलाजवळ निवळी पूल लांजा पूल

महामार्गावरील अपूर्ण कामांचा तपशील7/8

महामार्गावरील अपूर्ण कामांचा तपशील

चिपळूण ते आरवली- 595 मीटर आरवली ते काटे- 570 मीटर काटे ते वाकेड-150  मीटर  त्यामुळे या पट्ट्यातून प्रवास करताना चाकरमान्यांनी विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे.

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वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागण्याची शक्यता असल्याने चालकांनी संयमाने वाहन चालवावं आणि वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावं,असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

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