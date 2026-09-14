'मुंबईचा राजा'च्या हातावर कावळा का? गणेशभक्तांमध्ये चर्चेचा विषय; बाप्पा अन् कावळ्याचं कनेक्शन तुम्हाला माहितीये का?

लालबागचा राजा, मुंबईचा राजाच्या दर्शनासाठी पहिल्या दिवसापासूनच भाविकांची गर्दी पाहायला मिळतेय.
आज मुंबईत गणेशोत्सवाची मोठी धूम पाहायला मिळतेय. लाडक्या गणपतीचं वाजतगाजत आगमन होत आहे. अनेक मोठ्या मंडळांचे बाप्पाही स्थानापन्न झाले आहेत.
मुंबईच्या राजाचे प्रथमदर्शन काल पार पडले. बालरुपातील बाप्पाची मूर्ती पाहून अनेकांना थेट 90 च्या दशकातील मूर्तीची आठवण आली.
यंदा मुंबईच्या राजाचे 99 वे वर्ष असून मंडळाने बाप्पाचा जुना आणि अत्यंत लोकप्रिय असलेला 1988 चा ऐतिहासिक लूक पुन्हा जिवंत केला आहे. मुंबईच्या राजाने यंदा वारकरी संप्रदायाच्या 'वैष्णवांची वारी' या थीमवर आधारित देखावा साकारण्यात आला आहे.
कमळावर उभी असलेला बालगणेशाचे रुप मनमोहक आहे. तर अष्टभूजा स्वरुपातील बाप्पाच्या प्रत्येक हातात एक पवित्र वस्तू असून त्याचे विशेष महत्तव आहे. बाप्पाच्या मूर्तीकडे पाहताना सहज लक्ष जातं ते बाप्पाच्या हातावर बसलेला कावळा. कावळा आणि बाप्पाचा काय संबंध? असा प्रश्न अनेक भाविकांना पडला आहे. त्यामागंच कारण जाणून घेऊयात.
संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाची साक्ष देणारं, मुंबईच्या राजाचं यंदाचं रूप आहे. 'महाराष्ट्राची वैष्णव परंपरा' या संकल्पनेतून गणराया आणि श्रीहरी एकरूप झालेलं दर्शन साकारलं आहे. हाती श्रीकृष्णाचे मोरपीस, विष्णूचा शंख, गळ्यात साक्षात श्री जगन्नाथ आणि कपाळी रेखीव वैष्णव टिळा असं रूप राजाचं साकारलं आहे.
कावळा आणि वारकरी संपद्रायाचा संबंध आढळतो. महाराष्ट्रातील भक्तीपंरपरेत कावळ्याला संदेशवाहकाचं प्रतीक मानले जाते. घराच्या अंगळात कावळा आला म्हणजे पाहुणा येणार, असं पूर्वीच्या काळचे लोक म्हणायचे. वारकरी हा संबंध आपल्या विठ्ठलासोबत जोडतात.
पांडुरंग म्हणजे आपल्या भक्तांचा लाडका पाहुणा कावळ्याचे आगमन म्हणजे विठ्ठलाच्या आगमनाचा किंवा त्याच्या संदेशाचा संकेत असा सुंदर अर्थ लावला जातो. वारकरी कावळाला दूत म्हणून संबोधलं जातं. ज्ञानेश्वरांनीदेखील आपल्या अभंगातून कावळ्याचा दूत म्हणून उल्लेख केला आहे. लोकपंरपरा आणि भक्तीभावनेशी संबंधित हा उल्लेख आढळतो.
पंढरपूरच्या वारीमध्ये विठ्ठलाचा आणि निरोपाचा संदेश वाहणारा किंवा विठ्ठल भेटीची ओढ दर्शवणारा पक्षी म्हणून अनेकदा कावळ्याचा उल्लेख येतो. थोडक्यात सांगायचे तर, वारकरी संप्रदाय, विठ्ठल रूप आणि संतांच्या अभंगांमधील भाव मूर्तीतून व्यक्त करण्यासाठी यंदा मुंबईच्या राजाच्या हातावर कावळा दाखवण्यात आला आहे.