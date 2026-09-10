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मुंबईत उंच गणेशमूर्तीची परंपरा कशी सुरू झाली? सर्वात पहिले 22 फुटी बाप्पाची मूर्ती कोणी साकारली?

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:23 PM IST


मुंबईतील गणेशोत्सवाची भुरळ देश-विदेशात आहे. अनेक जण लांबून मुंबईचा गणेशोत्सव अनुभवण्यासाठी येतात. 

मुंबईच्या गणेशोत्सवाची आपली एक वेगळी ओळख आहे. उंच गणेशमूर्ती आणि भव्य देखावे हे भाविकांना भुरळ पाडतात. 

Ganeshotsav 2026 History of tall Ganesha idols in Mumbai 22 feet Mumbai cha raja Ganeshgalli sculptu1/7

मुंबईत उंच गणेशमूर्तीची परंपरा कशी सुरू झाली? सर्वात पहिले 22 फुटी बाप्पाची मूर्ती कोणी साकारली?

मुंबईत उंच गणेशमूर्तीची परंपरा कशी सुरू झाली हे तुम्हाला माहितीये का? सर्वात पहिले उंच गणेशमूर्ती कोणी साकारली, याबाबत आज सविस्तर जाणून घेऊयात. 

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सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवातच समाजप्रबोधनासाठी झाली होती. अनेक मंडळांकडून बाप्पाला विविध रूप देऊन समाजात संदेश दिला जायचा. 

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मुंबईत अनेक मंडळांचा इतिहास शतकाचा आहे. 1977 साली लालबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने म्हणजेच गणेशगल्लीने सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले होते. 

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तेव्हा गणेशगल्लीच्या मुंबईच्या राजाची गणेशमूर्ती 22 फुटी साकारली होती. सुप्रसिद्ध मूर्तीकार मास्तर दिनानाथ वेलिंग यांनी ही मूर्ती साकारली होती. 

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मास्तर वेलिंग यांनी कमळावर विराजमान झालेली 22फूट उंच मूर्ती तयार करून मुंबईत भव्य गणेशमूर्तींच्या परंपरेची पायाभरणी केली.

 

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1977 ते 1989 या काळात मास्तर दीनानाथ वेलिंग यांनी विविध रुपांत बाप्पाच्या 22 फुटांच्या मूर्ती साकारल्या. त्यानंतर मुंबईतील गणेशोत्सवाचं स्वरुपच बदलून गेले. 

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22 फुटी गणेशमूर्तीची सुरुवात याच मंडळांकडून करण्यात आली. आजही या मंडळाकडून बोल बोल बोल 22 फूटवाले की जय अशी घोषणा मंडळाकडून दिली जाते. 

TAGS:
Ganeshotsav History
Mumbai cha raja Ganeshgalli
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