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पुण्यापासून फक्त 100 KM अंतरावर सह्याद्रीच्या डोंगरात 52 फूट उंच गणेश मूर्ती; महाराष्ट्राचा निसर्गराजा!

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 12, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:10 PM IST

महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध सह्याद्रीच्या डोंगरात 52 फूट उंच गणेश मूर्ती आहे.  पुण्यापासून फक्त 100 KM अंतरावर हा कड्यावरचा गणपती आहे.  

kadyavarcha ganpati matheran : पुण्यापासून फक्त 100 KM अंतरावर सह्याद्रीच्या डोंगरात 52 फूट उंच गणेश मूर्ती आहे. हा गणपती महाराष्ट्राचा निसर्गराजा म्हणून ओळखला जातो. जाणून घेऊया निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेली ही गणेस मूर्ती  नेमकी कुठे आहे. डोंगरामध्ये ही भव्य गणेश मूर्ती कुणी उभारली. या मागची अख्यायिका नेमकी काय आहे? जाणून घेऊया. 

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महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध सह्याद्रीच्या डोंगरात असलेली 52 फूट उंच गणेश मूर्ती खूपच लोकप्रिय झाली आहे. पर्यटक मोठ्या संख्येने या गणेश मूर्तीचे दर्शन घेण्यासाठी येतात. 

 

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महाराष्ट्रातील सर्वात छोटं आणि लोकप्रिय हिल स्टेशन असलेल्या माथेरानजवळच्या डोंगरात ही  52 फूट उंच गणेश मूर्ती आहे. 

 

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 माथेरानच्या डोंगररांगांमध्ये  बाप्पाचं एक अद्भुत आणि भव्य रूप पहायले मिळते.  माथेरानच्या डोंगररांगांमध्ये असलेला हा गणपती कड्यावरचा गणपती म्हणून ओळखला जातो. तसेच याला निसर्गराजा म्हणूनही ओळखले जाते. 

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माथेरानमधील या कड्यावरच्या गणपतीची कहानी खूपच इंटरेस्टिंग आहे. नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेनचे मोटरमन राजाराम खडे यांना या डोंगराच्या कड्यात गणपतीच्या रूपाचा भास झाला. यानंतरच हा गणपती साकारण्यात आला. 

 

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राजाराम खडे 1998 पासून नेरळ-माथेरान दरम्यान मिनी ट्रेन चालवत होते. यावेळी त्यांना पेब किल्ल्याजवळच्या कड्याच्या आकारात गणपतीच्या प्रतृकृतीचा भास झाला. ग्रामस्थांना त्यांनी आपला अनुभव सांगितला.  येथे गणपतीची प्रतिकृती उभारण्याची कल्पना त्यांनी ग्रामस्थांना सांगितली.

 

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 14 वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर 2018 साली 52 फूट उंच कड्यावरचा गणपती साकरण्यात आला.राजाराम खडे यांच्या प्रयत्नातून हा गणपती साकारला आहे. गणपती शेजारी उंदीर देखील आहे. 

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नेरळ स्टेशनवरुन माथेरानला जायला टॅक्सी उपलब्ध आहेत. तसेच टॉय ट्रेनने देखील जाता येते. माथेरानच्या घाटात मध्ये उतरून चालत अर्धा तासात कड्यावरच्या गणपतीकडे जाता येते. नेरळ ते माथेरान 22 किमी. चे अंतर आहे. टॅक्सीने  माथेरानला पोहोचण्यास 20 मिनिटे लागतात. 

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धुक्यात हरवलेल्या सह्याद्रीच्या वाटा, कड्याच्या बाजूने जाणारी पायवाटेने चालत गेल्यावर समोर  बाप्पाचं 52 फूट उंच भव्य रूप पाहून पर्यटक मंत्रमुग्ध होतात.  

 

TAGS:
Ganeshotsav 2026
kadyavarcha ganpati matheran
matheran
Maharashtra Tourism
माथेरान

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