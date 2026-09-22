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अनंत चतुर्दशीला 4 राशींचं नशीब पालटणार; बाप्पा या लोकांना घेऊन येतोय प्रगतीच्या नवीन संधी, पैसा, नोकरी...

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 22, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:52 PM IST

अनंत चतुर्दशीला गणरायचे विसर्जन होणार आहे. पण बाप्पा जाता जाता 4 राशींचं नशीब पालटणार आहे. कोणत्या आहेत त्या चार राशी जाणून घ्या. 

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गणेशोत्सवाची लवकरच सांगता होणार आहे. येत्या शुक्रवारी 25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीला गणरायचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. 

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गणरायाची खरंतर 12 राशीच्या लोकांवर कृपा कायम असते. पण गणरायासाठी चार राशी या फार विशेष लोकप्रिय आहेत. जाता जाता बाप्पा या चार राशींचे नशीब पालटणार आहे. 

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जीवनात सर्व सुखसोयी, प्रगती, करिअरमध्ये नवीन संधी आणि धनलाभ होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या. 

मेष रास 4/8

मेष रास

या लोकांचे नशीब पालटणार आहे. या लोकांच्या धैर्यात वाढणार आहे. शासकीय किंवा वैयक्तिक पातळीवर रखडलेली कामं आता बाप्पाच्या आशीर्वादाने होणार आहे. नोकरदार लोकांचे बँक बॅलेन्स वाढणार आङे. तुमच्यावरील आर्थिक संकट दूर होणार आहे. 

 

मिथुन रास 5/8

मिथुन रास

ही रास बुध ग्रहाशी जोडल्यामुळे या लोकांवर बाप्पाचा विशेष आशीर्वाद असतो. या लोकांना बाप्पाच्या कृपेने सुवर्णसंधी मिळणार आहे. संवादातून प्रगतीचे मार्ग गवसणार आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहे. बँक बॅलेन्स वाढणार आहे.   

कन्या रास6/8

कन्या रास

या लोकांच्या आयुष्यातील असो करिअर, घर आणि मनातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार असून बँक बॅलेन्स द्विगुणीत होमार आहे.   

मीन रास 7/8

मीन रास

तुमचा मान-सन्मान वाढणार आहे. आर्थिक असो किंवा कौटुंबिक संकटांमधून बाहेर पडणार आहात. आयुष्यातील परीक्षेतून तुम्ही सहज बाहेर पडणार आहात. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. 

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(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
ganeshotsav
ganesh visarjan 2026
anant chaturdashi
horoscope
zodiac signs

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