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अनंत चतुर्दशीला बाप्पाच्या विसर्जनाचा 'हा' आहे शुभ मुहूर्त! गणरायाला शिदोरी का बांधून देतात? ही परंपरा आहे की...

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 21, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:37 PM IST

गणेश चतुर्थीला आगमन झालेल्या गणरायाला अनंत चतुर्दशीला निरोप देण्यात येणार आहे. बाप्पाला निरोप देण्यासाठी शुभ मुहूर्तासोबत शिदोरीची परंपरा काय आहे जाणून घ्या. 

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महाराष्ट्रात अनंत चतुर्दशीला अतिशय महत्त्व आहे. यादिवशी बाप्पाला निरोप देण्यात येतो. यंदा 12 दिवस आपल्यासोबत राहिल्यानंतर आता त्याला भावूक मनाने निरोप देण्याची वेळ आली आहे. 

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यंदा अनंत चतुर्दशी येत्या शुक्रवारी 25 सप्टेंबरला आहे. मराठी पंचांगानुसार अनंत चतुर्दशी तिथी  24 सप्टेंबर 2026 रात्री 11:18 वाजेपासून  25 सप्टेंबर 2026 रोजी रात्री 11:06 वाजेपर्यंत असणार आहे.

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बाप्पाच्या विसर्जनासाठी शुभ मुहूर्त पंचांगानुसार 25 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6:28 ते 10:59 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर दुपारी 12:30 ते 2:01 वाजेपर्यंत मग संध्याकाळी 5:02 ते 6:32 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर बाप्पाला रात्री 9:31 ते 11:01 वाजेपर्यंत शुभ मुहूर्त असणार आहे. 

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 गणेश विसर्जनापूर्वी उत्तर पूजा करा. आरती करुन फुलं अर्पण करा. बाप्पाला नैवेद्य दाखवा. मग ढोल-ताशांच्या गजरात गणपतीची मूर्ती नदी किंवा तलावात विसर्जन करा. 

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निरोपाच्या वेळी महाराष्ट्रात बाप्पाला 'शिदोरी' बांधून देण्याची एक सुंदर लोकपरंपरा पूर्वापार जपली जात आहे. पूर्वीच्या काळात लांबच्या प्रवासाला निघणाऱ्या व्यक्तीला वाटेत खाण्यासाठी जे अन्न दिले जायचे, त्याला 'शिदोरी' म्हटले जायचे.

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गणेशभक्तांच्या श्रद्धेनुसार, विसर्जनानंतर बाप्पा आपल्या मूळ स्थानी म्हणजेच कैलासाकडे प्रवासाला निघतात.  बाप्पाला घरातीलच एक लाडका सदस्य किंवा आपुलकीचा पाहुणा मानून, "त्यांचा परतीचा प्रवास सुखाचा व्हावा" या जिव्हाळ्याच्या भावनेतून ही शिदोरी सोबत दिली जाते.

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हा कोणताही कडक धार्मिक सिद्धांत नसून भक्तांचे अथांग प्रेम आणि भक्ती व्यक्त करण्याचे एक रूप आहे. शिदोरी देणे अजिबात बंधनकारक नाही. हा शास्त्रोक्त नियम नसून एक लोकपरंपरा आणि कौटुंबिक श्रद्धा आहे.  शिदोरीमध्ये दही-पोहे किंवा दही-भात, गूळ-खोबरे आणि लाडू, लाह्या, चुरमुरे किंवा इतर सुके फराळाचे पदार्थ देण्यात येतात. 

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(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
ganeshotsav
lord ganesha
ganesh visarjan 2026
anant chaturdashi 2026

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