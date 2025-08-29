English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गणेशोत्सवाची धूम! मराठमोळ्या कलाकारांचा बाप्पा पाहिलात का?

गणेशोत्सव म्हटलं की मराठी कलाकारांचा उत्साह दुणावतो. आज गणेश चतुर्थीनिमित्त अनेक कलाकारांच्या घरात बाप्पाचं आगमन झालं असून, त्यांनी कुटुंबासोबतचे खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. पारंपरिक सजावट, इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती आणि साधेपणातलं सौंदर्य यामुळे या फोटोंना चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.  

Intern | Aug 29, 2025, 01:39 PM IST
twitter
1/8

मराठी कलाकारांच्या घरी गणपती बाप्पाचं आगमन झालं असून त्यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये कलाकारांनी केलेली सुंदर सजावट, पारंपरिक पोशाख आणि कुटुंबासोबत साजरा केलेला आनंद पाहायला मिळतोय. काही कलाकारांनी इको-फ्रेंडली गणेशमूर्तीची निवड केली आहे तर काहींनी पारंपरिक पद्धतीने डेकोरेशन केलं आहे. चाहत्यांनीही त्यांच्या या पोस्टवर शुभेच्छा आणि प्रेमाचा वर्षाव केला असून सोशल मीडियावर गणेशोत्सवाचं वातावरण रंगलेलं दिसत आहे.

twitter
2/8

मृण्मयी देशपांडे

अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडेनं तिच्या घरात विराजमान झालेल्या बाप्पाचा फोटो शेअर करत गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. तिनं यावेळी साधेपणातला गोडवा जपलेला दिसत आहे.

twitter
3/8

रवी जाधव

दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी छोटंसं पण आकर्षक इको-फ्रेंडली डेकोरेशन केलं आहे. पानं-फुलं आणि साध्या लाइट्सनी सजवलेलं हे डेकोरेशन पाहून चाहत्यांनीही कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.  

twitter
4/8

जुई गडकरी

'ठरलं तर मग' फेम जुई गडकरी शुटिंगमधून वेळ काढून खास गणेशोत्सवासाठी कर्जतच्या घरी गेली आहे. तिनं पारंपरिक पोशाख घालून बाप्पाचे फोटो पोस्ट केले असून, चाहत्यांनी तिच्या या पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

twitter
5/8

अमृता देशमुख

अभिनेत्री अमृता देशमुख आणि पती  प्रसाद जवादे यांनी बाप्पासोबतचे आनंदाचे क्षण चाहत्यांसोबत शेअर केले. त्यांचं घरदेखील दिवे आणि फुलांनी सुंदर सजवलं आहे.  

twitter
6/8

सोनाली कुलकर्णी

सोनाली कुलकर्णीनं बाप्पाचा फोटो शेअर करण्यासोबतच आई-वडील आणि भावासोबत काढलेले कौटुंबिक फोटोही पोस्ट केले आहेत. पारंपरिक पद्धतीने केलेलं डेकोरेशन आणि कुटुंबाचा एकत्रित आनंद तिच्या पोस्टमधून स्पष्ट दिसतो.  

twitter
7/8

अभिजित खांडकेकर

अभिनेता अभिजित खांडकेकर यंदा खास कलात्मक डेकोरेशनमध्ये बाप्पाचं स्वागत करताना दिसला. फुलं, लाइट्स आणि रंगीत पार्श्वभूमीमुळे त्याच्या घरचा बाप्पा अधिकच देखणा दिसत आहे.  

twitter
8/8

यंदाही कलाकारांनी आपल्या पोस्टमधून इको-फ्रेंडली गणेशोत्सव, साधेपणा आणि कुटुंबासोबतचा आनंद यावर भर दिला आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या या फोटोंना चाहत्यांकडून प्रचंड प्रेम आणि शुभेच्छा मिळत आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सहकुटुंब लालबागच्या राजाच्या चरणी, Photos

पुढील अल्बम

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सहकुटुंब लालबागच्या राजाच्या चरणी, Photos

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सहकुटुंब लालबागच्या राजाच्या चरणी, Photos

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सहकुटुंब लालबागच्या राजाच्या चरणी, Photos 8
घराच्या किंमतीचा नवा विक्रम! 190 कोटींची किंमत अन् 13 कोटींची स्‍टाम्‍प ड्यूटी &#039;या&#039; पेंटहाऊसने मोडले विक्रीचे सर्व रेकॉर्ड

घराच्या किंमतीचा नवा विक्रम! 190 कोटींची किंमत अन् 13 कोटींची स्‍टाम्‍प ड्यूटी 'या' पेंटहाऊसने मोडले विक्रीचे सर्व रेकॉर्ड

घराच्या किंमतीचा नवा विक्रम! 190 कोटींची किंमत अन् 13 कोटींची स्‍टाम्‍प ड्यूटी 'या' पेंटहाऊसने मोडले विक्रीचे सर्व रेकॉर्ड 8
Happy Birthday Lasith Malinga: किती संपत्तीचे मालक आहे ‘यॉर्कर किंग’? वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या लसिथ मलिंगाची Net Worth

Happy Birthday Lasith Malinga: किती संपत्तीचे मालक आहे ‘यॉर्कर किंग’? वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या लसिथ मलिंगाची Net Worth

Happy Birthday Lasith Malinga: किती संपत्तीचे मालक आहे ‘यॉर्कर किंग’? वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या लसिथ मलिंगाची Net Worth 7
गणेशोत्सवात पृथ्वी शॉ सोबत दिसलेली &#039;मिस्ट्री गर्ल&#039; कोण आहे? Viral Photo ने उडवली खळबळ

गणेशोत्सवात पृथ्वी शॉ सोबत दिसलेली 'मिस्ट्री गर्ल' कोण आहे? Viral Photo ने उडवली खळबळ

गणेशोत्सवात पृथ्वी शॉ सोबत दिसलेली 'मिस्ट्री गर्ल' कोण आहे? Viral Photo ने उडवली खळबळ 8