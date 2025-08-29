गणेशोत्सवाची धूम! मराठमोळ्या कलाकारांचा बाप्पा पाहिलात का?
गणेशोत्सव म्हटलं की मराठी कलाकारांचा उत्साह दुणावतो. आज गणेश चतुर्थीनिमित्त अनेक कलाकारांच्या घरात बाप्पाचं आगमन झालं असून, त्यांनी कुटुंबासोबतचे खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. पारंपरिक सजावट, इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती आणि साधेपणातलं सौंदर्य यामुळे या फोटोंना चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
Intern | Aug 29, 2025, 01:39 PM IST
मराठी कलाकारांच्या घरी गणपती बाप्पाचं आगमन झालं असून त्यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये कलाकारांनी केलेली सुंदर सजावट, पारंपरिक पोशाख आणि कुटुंबासोबत साजरा केलेला आनंद पाहायला मिळतोय. काही कलाकारांनी इको-फ्रेंडली गणेशमूर्तीची निवड केली आहे तर काहींनी पारंपरिक पद्धतीने डेकोरेशन केलं आहे. चाहत्यांनीही त्यांच्या या पोस्टवर शुभेच्छा आणि प्रेमाचा वर्षाव केला असून सोशल मीडियावर गणेशोत्सवाचं वातावरण रंगलेलं दिसत आहे.
मृण्मयी देशपांडे
रवी जाधव
जुई गडकरी
अमृता देशमुख
सोनाली कुलकर्णी
