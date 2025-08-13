English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच 'बॅलन्सिंग गणराया','परेलचा महाराजा'मुर्तीची का होतेय चर्चा? जाणून घ्या!

Parelcha Maharaja: महाराष्ट्रात यंदा प्रथमच ‘बॅलन्सिंग गणराया’ची भव्य आणि अनोखी मूर्ती साकारली गेली आहे. परळ सार्वजनिक उत्सव मंडळाने ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली असून, या मूर्तीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. याबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Aug 13, 2025, 06:42 PM IST
Parelcha Maharaja: महाराष्ट्रात यंदा प्रथमच ‘बॅलन्सिंग गणराया’ची भव्य आणि अनोखी मूर्ती साकारली गेली आहे. परळ सार्वजनिक उत्सव मंडळाने ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली असून, या मूर्तीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. याबद्दल जाणून घेऊया.

‘बॅलन्सिंग गणराया’ची संकल्पना

यंदा गणरायाची मूर्ती ‘बॅलन्सिंग गणराया’ या थीमवर आधारित आहे. ही मूर्ती कलियुगातील राक्षसांचा नाश करण्यासाठी अवतरलेल्या गणपतीचे प्रतीक आहे. कला दिग्दर्शक सुमित पाटील यांच्या संकल्पनेतून ही अनोखी सजावट साकारली गेली आहे.

मूर्तीची निर्मिती

2017 पासून मूर्तिकार अरुण दत्ते यांच्या कुंचल्यातून गणरायाच्या भव्य मूर्ती साकारल्या जात आहेत. यंदा देखील त्यांनी ‘बॅलन्सिंग गणराया’ची 22 फूट उंच मूर्ती घडवली आहे, जी भक्तांचे आकर्षण ठरत आहे.

मूर्तीची उंची आणि स्वरूप

2017 मध्ये मंडळाच्या 74 व्या वर्षी गणरायाची मूर्ती 22 फूट उंच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावर्षीही ही भव्य मूर्ती मुशकावर विराजमान असलेल्या स्वरूपात साकारली गेली आहे, जी दृश्यदृष्ट्या प्रभावी आहे.

मंडळाची स्थापना

परळ सार्वजनिक उत्सव मंडळ (पश्चिम विभाग) परळचा महाराजा, परळ मार्केट याची स्थापना 1943 साली म्युनिसिपल बैठी चाळ, परळ येथे झाली. 1966 मध्ये वाढत्या भक्तसंख्येमुळे गणपती विठ्ठल चव्हाण मार्गावर स्थलांतरित करण्यात आला.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

मंडळाच्या सुरुवातीच्या काळात स्वातंत्र्यकाळातील देखावे सादर केले जात होते, ज्यांना भक्तांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. यामुळे मंडळाला सार्वजनिक उत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झाले.

सामाजिक उपक्रम

मंडळ केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून सामाजिक कार्यातही सक्रिय आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाप्रसाद, रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर आणि विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव समारंभ आयोजित केला आहे.

शैक्षणिक योगदान

मंडळ खेड्यातील शाळांमधील मुलांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करते. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणात प्रोत्साहन मिळते आणि मंडळाचा सामाजिक प्रभाव वाढतो.

मूर्तिकारांचा वारसा

मास्तर दिनानाथ वेलिंग यांनी सलग 7 वर्षे हस्तकलेतून गणरायाच्या मूर्ती घडवल्या. त्यानंतर अरुण दत्ते यांनी ही परंपरा पुढे नेली, आणि त्यांच्या कलाकृतींनी मंडळाला विशेष ओळख मिळवून दिली.

सांस्कृतिक योगदान

मंडळाने गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरांचे जतन केले आहे. ‘बॅलन्सिंग गणराया’सारख्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना सादर करून मंडळाने आधुनिकतेचा समावेशही केला आहे.

भक्तांचा सहभाग

परळचा महाराजा मंडळाला भक्तांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. गणेशोत्सवात दरवर्षी हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात, आणि मंडळाच्या सामाजिक उपक्रमांमुळे त्यांचा विश्वास वाढला आहे.

