Marathi News
‘झी 24 तास’च्या बाप्पांच्या दर्शनासाठी राजकारण्यांची हजेरी; पाहा कोणकोणी केली गणरायांची आरती

Politicians Take Blessings Of Ganpati Baapa At Zee 24 Tass Office: सालाबादप्रमाणे यंदाही 'झी 24 तास'च्या ऑफिसमध्ये 10 दिवसांसाठी गणराय विराजमान झाले असून अनेक बड्या राजकारण्यांनी गणरायांच्या दर्शनासाठी हजेरी लावली. कोणकोणत्या राजकारण्यांनी गणरायांचा आशिर्वाद घेतला ते पाहूयात... 

Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 01:26 PM IST
1/12
1/12

‘झी 24 तास’च्या बाप्पांच्या दर्शनासाठी राजकारण्यांची हजेरी

ganpatipoliticiansatzee

‘झी 24 तास’च्या कार्यालयातील बाप्पांच्या दर्शनासाठी अनेक राजकारण्यांची आवर्जून हजेरी लावली. कोणीकोणी घेतलं ‘झी 24 तास’च्या कार्यालयातील बाप्पांचं दर्शन पाहूयात...

2/12
2/12

ganpatipoliticiansatzee

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'झी 24 तास'च्या ऑफिसमध्ये उपस्थित राहून गणरायाची आरती केली. यावेळी 'झी मीडिया' समुहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा देखील उपस्थित होते. 

3/12
3/12

एकनाथ शिंदे

ganpatipoliticiansatzee

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही 'झी 24 तास'च्या ऑफिसमध्ये विराजमान झालेल्या गणरायांचं दर्शन घेतलं. 

4/12
4/12

ganpatipoliticiansatzee

मंत्री नितेश राणे यांनीही 'झी 24 तास'च्या कार्यालयामध्ये येऊन गणरायाचं दर्शन घेतलं. 

5/12
5/12

पंकजा मुंडे

ganpatipoliticiansatzee

मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही 'झी 24 तास'च्या कार्यालयात उपस्थित राहून गणरायांची आरती केली. 

6/12
6/12

अमित साटम, भरत गोगावले

ganpatipoliticiansatzee

भाजपा मुंबईचे नवनियुक्त अध्यक्ष अमित साटम यांच्यासहीत मंत्री भरत गोगावले यांनीही 'झी 24 तास'च्या कार्यालयात गणरायाचं दर्शन घेतलं.

7/12
7/12

रविंद्र चव्हाण

ganpatipoliticiansatzee

महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी 'झी 24 तास'च्या ऑफिसमध्ये उपस्थित राहून गणपतीची आरती केली.

8/12
8/12

प्रवीण दरेकर

ganpatipoliticiansatzee

आमदार प्रवीण दरेकरही  ‘झी 24 तास’च्या कार्यालयातील बाप्पांच्या दर्शनासाठी आले होते.

9/12
9/12

सुरेश धस

ganpatipoliticiansatzee

मागील वर्षभरापासून सातत्याने चर्चेत असलेले भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांनीही मुंबईतील 'झी 24 तास'च्या ऑफिसमध्ये उपस्थित राहून गणरायांचं दर्शन घेतलं. 

10/12
10/12

श्वेता महाले

ganpatipoliticiansatzee

भाजपाच्या चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले यांनी 'झी 24 तास'च्या कार्यालयातील बाप्पाचं दर्शन घेतलं.

11/12
11/12

सचिन आहीर

ganpatipoliticiansatzee

आमदार सचिन आहीर यांनी सुद्धा 'झी 24 तास'च्या कार्यालयात गणपतीच्या दर्शनासाठी आवर्जून हजेरी लावली. 

12/12
12/12

शायना एनसी

ganpatipoliticiansatzee

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या शायना एनसी यांनीही 'झी 24 तास'च्या बाप्पाची मनोभावे पूजा केली. 

twitter
पुढील
अल्बम

