‘झी 24 तास’च्या बाप्पांच्या दर्शनासाठी राजकारण्यांची हजेरी; पाहा कोणकोणी केली गणरायांची आरती
Politicians Take Blessings Of Ganpati Baapa At Zee 24 Tass Office: सालाबादप्रमाणे यंदाही 'झी 24 तास'च्या ऑफिसमध्ये 10 दिवसांसाठी गणराय विराजमान झाले असून अनेक बड्या राजकारण्यांनी गणरायांच्या दर्शनासाठी हजेरी लावली. कोणकोणत्या राजकारण्यांनी गणरायांचा आशिर्वाद घेतला ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 01:26 PM IST
1/12
‘झी 24 तास’च्या बाप्पांच्या दर्शनासाठी राजकारण्यांची हजेरी
2/12
3/12
एकनाथ शिंदे
5/12
पंकजा मुंडे
6/12
अमित साटम, भरत गोगावले
7/12
रविंद्र चव्हाण
8/12
प्रवीण दरेकर
9/12
सुरेश धस
10/12
श्वेता महाले
11/12
सचिन आहीर
12/12