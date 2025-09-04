Ganpati Visarjan 2025 : बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मुंबई महापालिका सज्ज, गैरसोय होऊ नये म्हणून व्यवस्था जाणून घ्या
Ganpati Visarjan 2025 : मुंबईसह उपनगरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. शनिवार गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी मुंबई महानगरपालिकेने संपूर्ण तयारी करण्यात आलीये. गणरायाला निरोप देण्यासाठी विविध सोयी-सुविधांसह प्रशासन सज्ज आहे. विसर्जन सुलभ, निर्विघ्नपणे पार पडावे, यासाठी महानगरपालिकेचे जवळपास 10 हजार अधिकारी, कर्मचारी तसेच नियंत्रण कक्ष तसंच अन्य विविध सोयीसुविधांसह सज्ज आहेत.
Neha Choudhary | Sep 04, 2025, 01:07 PM IST