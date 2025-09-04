English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ganpati Visarjan 2025 : बाप्पाला निरोप देण्यासाठी मुंबई महापालिका सज्ज, गैरसोय होऊ नये म्हणून व्यवस्था जाणून घ्या

Ganpati Visarjan 2025 : मुंबईसह उपनगरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. शनिवार गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी मुंबई महानगरपालिकेने संपूर्ण तयारी करण्यात आलीये. गणरायाला निरोप देण्यासाठी विविध सोयी-सुविधांसह प्रशासन सज्ज आहे. विसर्जन सुलभ, निर्विघ्नपणे पार पडावे, यासाठी महानगरपालिकेचे जवळपास 10 हजार अधिकारी, कर्मचारी तसेच नियंत्रण कक्ष तसंच अन्य विविध सोयीसुविधांसह सज्ज आहेत. 

Neha Choudhary | Sep 04, 2025, 01:07 PM IST
twitter
1/16

मुंबई शहर, उपनगरात 70 नैसर्गिक तलाव

twitter
2/16

290 कृत्रिम तलाव 

twitter
3/16

 10 हजार अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत

twitter
4/16

245 नियंत्रण कक्ष 

twitter
5/16

चौपाटीच्या किना-यांवर 1 हजार 175 स्टील प्लेट

twitter
6/16

विविध ठिकाणी 66 जर्मन तराफ्यांचीही व्यवस्था 

twitter
7/16

चौपाट्यांवर 2,178 जीवरक्षक

twitter
8/16

56 मोटरबोटी तैनात

twitter
9/16

निर्माल्य संकलित करण्यासाठी 594 निर्माल्य कलश

twitter
10/16

307 निर्माल्य वाहनांची व्यवस्था

twitter
11/16

129 निरीक्षण मनोरे 

twitter
12/16

विसर्जनस्थळावर 42 क्रेनची व्यवस्था

twitter
13/16

विविध ठिकाणी 287 स्वागत कक्ष

twitter
14/16

निर्माल्य कलश, नियंत्रण कक्ष

twitter
15/16

निरीक्षण मनोरे, विद्युत व्यवस्था

twitter
16/16

रुग्णवाहिकांसह इतर सुविधांचीही चोख व्यवस्था

twitter
पुढील
अल्बम

मोदी सरकारचं Gift... 'या' गोष्टींवर एक रुपयाही Tax द्यायची गरज नाही; संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

पुढील अल्बम

मोदी सरकारचं Gift... &#039;या&#039; गोष्टींवर एक रुपयाही Tax द्यायची गरज नाही; संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

मोदी सरकारचं Gift... 'या' गोष्टींवर एक रुपयाही Tax द्यायची गरज नाही; संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

मोदी सरकारचं Gift... 'या' गोष्टींवर एक रुपयाही Tax द्यायची गरज नाही; संपूर्ण यादी एका क्लिकवर 14
GST एवढा कमी केलाय की यंदाच्या दिवाळीत कार, बाईक घेण्याचा तुम्हीही विचार कराल; नवे दर पाहाच

GST एवढा कमी केलाय की यंदाच्या दिवाळीत कार, बाईक घेण्याचा तुम्हीही विचार कराल; नवे दर पाहाच

GST एवढा कमी केलाय की यंदाच्या दिवाळीत कार, बाईक घेण्याचा तुम्हीही विचार कराल; नवे दर पाहाच 11
GST च्या नव्या दरांमधून सवलतीचा पाऊस... &#039;या&#039; गोष्टी स्वस्त, काय महागलं? 40% कर कशावर? पाहा यादी

GST च्या नव्या दरांमधून सवलतीचा पाऊस... 'या' गोष्टी स्वस्त, काय महागलं? 40% कर कशावर? पाहा यादी

GST च्या नव्या दरांमधून सवलतीचा पाऊस... 'या' गोष्टी स्वस्त, काय महागलं? 40% कर कशावर? पाहा यादी 15
... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना &#039;हे&#039; उपाय लक्षात ठेवा

... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना 'हे' उपाय लक्षात ठेवा

... तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य येईल धोक्यात, मनी प्लानिंग करताना 'हे' उपाय लक्षात ठेवा 8