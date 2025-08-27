English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ganeshotsav 2025 : तुमच्या घरातील बाप्पाचं दर्शन घेणार अख्खा महाराष्ट्र; झी 12 तासवर पाहा लाडक्या बाप्पाचे मोहक रुपं

Ganeshotsav 2025 : लाडक्या बाप्पाचे घरोघरी आगमन झाले आहेत. भक्तांनी बाप्पासाठी सुंदर अशी आरास तयार केली आहे. त्यात गोंडस, बोलक्या, आकर्षक, मोहक असे बाप्पा विराजमान झाले आहेत. झी 24 तासच्या प्रेक्षकांनी पाठवलेल्या या मनमोहक बाप्पाचे दर्शन तुम्ही पण घ्या.   

Neha Choudhary | Aug 27, 2025, 10:48 PM IST
1/11

शालवक - आर्या विरखरे - नागपूर

विरखरे कुटुंबाने संपूर्ण कुटुंबासोबत गणरायाची स्थापना केली आहे. फुलांच्या माळा आणि साडीसोबत सुंदर अशी आरास तयार केली आहे. 

2/11

शलाका चौधरी - छत्रपती संभाजीनगर

गुलाबी फेट्यात बाप्पा अतिशय गोंडस दिसतोय. गुलाबी - पांढरी फुलांची आरास त्यात बाप्पाचे रुप अधिक खुलून दिसत आहे.   

3/11

गौरी आणि अर्जुन खडसे - ऑस्ट्रेलिया

या दोघा भावड्यांनी ऑस्ट्रेलियामध्येही गणेश चतुर्थीला बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना केली आहे. इकोफ्रेंडली बाप्पा झेंडूंच्या फुलांमध्ये विराजमान आहे. 

4/11

सोहम प्रविण डाखोळे - नागपूर

सुंदर आणि आकर्षक मूर्ती तुमचही मन मोहून घेईल. आकर्षक अशी सजावट बाप्पासाठी करण्यात आली आहे. गणरायासाठी खास तळणीचे मोदकही करण्यात आले आहे. 

5/11

सुधीर गोपाळ चंद्रात्रे - बोरीवली पश्चिम, मुंबई

छोटीशी पण अतिशय मनमोहक अशी गणरायाची मूर्ती चांदीच्या आसनावर विराजमान आहे. मूर्तीमागे रंगीबेरंगी धागे आणि गुलाबी फुलांची सजावट अतिशय सुरेख आहे. लाल गुलाबाच्या फुलांचा हारामुळे बाप्पा अतिशय खुलून दिसतायेत. 

6/11

समर आणि वीर चौधरी - नागपूर

नागपूरमध्ये या दोन जुळ्या भावांनी आपल्या घरी बाप्पाला विराजमान केलं आहे. अतिशय भक्तीभावाने हे दोन चिमुकले त्यांची सेवा करत आहेत. 

7/11

हेमंत सावंत - कुडाळ, सिंधुदुर्ग

कुडाळमधील हेमंत सावंत यांनी संपूर्ण कुटुंबासोबत गणेशाची स्थापना केली आहे. शाडू मातीची ही गणेशाची मूर्ती प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल. 

8/11

टिया शाहू - नागपूर

नागपुरात संपूर्ण शाहू कुटुंबाने छोटी गणेशाची मूर्ती घरी विराजमान केली आहे. पाच दिवस अतिशय भक्तीभावाने ते पूजेत मग्न असणार आहे. गणेशाच्या पगडीवर मोरपंख आणि सुरेख अशी ही मूर्ती प्रेक्षकांचे मन मोहून टाकते. 

9/11

अश्वथ खडसे - नागपूर

खडसे कुटुंबानेही नागपुरात बाप्पाची स्थापना केली आहे. छोटी पण अतिशय आकर्षक अशी मूर्तीचे दर्शन अख्ख महाराष्ट्र घेणार आहे

10/11

सलोनी डाखोळे - बर्मिंगहॅम यूके

सलोनी डाखोळे या तरुणीने यूकेमध्ये बर्मिंगहॅममध्ये आपली परंपरा जपत गणरायाची मनोभावे पूजा केली आहे. तिने झी 24 तासला आपल्या बाप्पाचा फोटो पाठवला आहे. 

11/11

अनय मेंढे, रिचमंड व्हीए, यूएसए

अनय मेंढे या छोट्या चिमुकल्याने यूएसएमधील रिचमंड व्हीए इथे बाप्पाची पूजा केली आहे. अनय हा मुळचा विदर्भातील भंडाऱ्यातील आहे. तिथल्या घरीही गणरायाचे आगमन झाले आहे. 

