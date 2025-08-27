Ganeshotsav 2025 : तुमच्या घरातील बाप्पाचं दर्शन घेणार अख्खा महाराष्ट्र; झी 12 तासवर पाहा लाडक्या बाप्पाचे मोहक रुपं
Ganeshotsav 2025 : लाडक्या बाप्पाचे घरोघरी आगमन झाले आहेत. भक्तांनी बाप्पासाठी सुंदर अशी आरास तयार केली आहे. त्यात गोंडस, बोलक्या, आकर्षक, मोहक असे बाप्पा विराजमान झाले आहेत. झी 24 तासच्या प्रेक्षकांनी पाठवलेल्या या मनमोहक बाप्पाचे दर्शन तुम्ही पण घ्या.
Neha Choudhary | Aug 27, 2025, 10:48 PM IST
1/11
शालवक - आर्या विरखरे - नागपूर
2/11
शलाका चौधरी - छत्रपती संभाजीनगर
3/11
गौरी आणि अर्जुन खडसे - ऑस्ट्रेलिया
4/11
सोहम प्रविण डाखोळे - नागपूर
5/11
सुधीर गोपाळ चंद्रात्रे - बोरीवली पश्चिम, मुंबई
6/11
समर आणि वीर चौधरी - नागपूर
7/11
हेमंत सावंत - कुडाळ, सिंधुदुर्ग
8/11
टिया शाहू - नागपूर
9/11
अश्वथ खडसे - नागपूर
10/11