Marathi News
पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात 'हा' खास पदार्थ

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाप्पाची आरास याबरोबरच नैवेद्याची तयारीही घराघरात सुरू झाली आहे. पण मोदक करताना एक जरी फसला तरी पुढे सगळे मोदक करायचा हिरमोड होऊन जातो. 

Mansi kshirsagar | Aug 23, 2025, 05:19 PM IST
गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाप्पाची आरास याबरोबरच नैवेद्याची तयारीही घराघरात सुरू झाली आहे. पण मोदक करताना एक जरी फसला तरी पुढे सगळे मोदक करायचा हिरमोड होऊन जातो

1/8

पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात 'हा' खास पदार्थ

Ganeshotsav Recipe Nivedita Saraf shares a trick to make perfect Ukad for Modak

बाप्पाच्या नैवेद्याचे मोदक करताना एक जरी चुक झाली तर सगळे मोदक बिघडतात. त्यासाठीच आज आम्ही तुम्हाला काही टिप्स सांगणार आहोत. अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी त्यांच्या प्रेक्षकांना काही टिप्स सांगितल्या आहेत. तुम्हीही पहिल्यांदाच मोदक बनवत असाल तर या टिप्स तुम्हाला उपयुक्त ठरतील. 

2/8

निवेदिता सराफ यांनी सांगितलेली पहिली टिप म्हणजे, मोदकाची पिठी करण्यासाठी इंद्रायणी तांदूळ आणि आंबेमोहर तांदूळ समप्रमाणात घ्यायचे. ते चार तास भिजत ठेवायचे. तांदूळ भिजल्यावर ते वाटून घ्यायचे. 

3/8

तांदूळ वाटाताना त्यात थोडासा साबुदाणा घालायचा. त्यामुळं नाजूक हाताने मोदक वळता आला नाही तरी पारी फाटत नाही. मोदक फुटणार नाही, असंही त्या म्हणतात.   

4/8

वाटलेले पीठ कापडाच्या मदतीने गाळून घ्या. आता एका पातेल्यात तूप घ्या. तूप चांगले गरम झाले की त्यात पीठ घाला आणि थोडे पाणी घालून अटवा. पीठाचा चांगला गोळा होऊ द्यात. 

5/8

निवेदिता सराफ यांनी ज्या गृहिणींना मोदकाच्या नीट पाऱ्या करायला जमत नाही. त्यांच्यासाठीही एक टिप दिली आहे.

6/8

मोदकाच्या पाऱ्या एकत्र करुन घ्यायच्या. नंतर वरच्या शेंड्याजवळ धरून मोदक गोल फिरवायचा. 

7/8

हातात आलेले जास्तीचे पीठ काढायचे आणि एक चमचा घ्यायचा. चमच्याच्या मागची बाजू वापरून मोदकाच्या पाऱ्या चांगल्या करता येतात. 

8/8

मोदकाच्या पारीवर चमच्याच्या मागील बाजूने जोर द्यायचा आणि पारी छान करुन घ्यायची, अशी सोप्पी टिप निवेदिता सराफ यांनी सांगितली आहे.

