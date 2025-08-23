पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात 'हा' खास पदार्थ
गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाप्पाची आरास याबरोबरच नैवेद्याची तयारीही घराघरात सुरू झाली आहे. पण मोदक करताना एक जरी फसला तरी पुढे सगळे मोदक करायचा हिरमोड होऊन जातो.
Mansi kshirsagar | Aug 23, 2025, 05:19 PM IST
गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बाप्पाची आरास याबरोबरच नैवेद्याची तयारीही घराघरात सुरू झाली आहे. पण मोदक करताना एक जरी फसला तरी पुढे सगळे मोदक करायचा हिरमोड होऊन जातो.
1/8
पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात 'हा' खास पदार्थ
2/8
3/8
4/8
5/8
7/8