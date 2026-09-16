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ते कोरियन हार्ट नव्हे तर..., 'मुंबईचा राजा'च्या हाताच्या मुद्रेचा खरा अर्थ मंडळानेच सांगितला; भारतीय संस्कृतीशीच संबंध

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:33 AM IST

मुंबईचा राजाची देखणी मूर्ती सध्या चर्चेत आहे. गणेशगल्लीच्या मुंबईचा राजाची मूर्ती थेट 80 च्या दशकात घेऊन जाते, असंही काही भाविकांचं म्हणणं आहे. 

राज्यात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली आहे. घराघरांत बाप्पाची स्थापना करण्यात आली आहे. तर, मुंबईतील सार्वजनिक गणेश मंडळांतही भाविकांची गर्दी होत आहे. 

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ते कोरियन हार्ट नव्हे तर..., 'मुंबईचा राजा'च्या हाताच्या मुद्रेचा खरा अर्थ मंडळानेच सांगितला; भारतीय

गणेशोत्सवाची पंढरी म्हणजे लालबाग-परळ. लालबागच्या गणेशगल्लीच्या मुंबईचा राजाची मूर्ती यंदा आकर्षणाचा विषय ठरतेय. कमळावर उभी असलेली बालमूर्ती भाविकांचे लक्ष वेधून घेतेय. 

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अष्टभूजा असलेली मुंबईच्या राजाच्या हाताच्या प्रत्येक मुद्रेत एक कथा दडलेली आहे. राजाच्या हाताची एक मुद्रा सध्या चर्चेत आहेत. 

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राजाच्या हाताची एक मुद्रा ही कोरियन फिंगर हार्टसारखी दिसते.मात्र हाताची ही भावमुद्रा कोरियन हार्टसारखी दिसत असली तरी त्याचा भारतीय पुराणानुसार अर्थ वेगळा आहे. 

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लालबागचा राजा मंडळाने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये या हस्तमुद्रेला काय म्हणतात याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

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 या हस्तमुद्रेला भारतीय संस्कृती व भरतनाट्यममध्ये 'कटकामुख मुद्रा' किंवा 'सिंहमुख मुद्रा' असे म्हटले जाते.

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 मराठीत याचा अर्थ आणि उपयोग म्हणजे कस्तुरी किंवा चंदनाचा लेप लावणे. तसंच, अर्थ म्हणजे, बोलणे किंवा पाहणे, आरसा पाहणे किंवा श्रृंगार करणे असा होतो. 

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भारतीय शास्त्रीय नृत्यकलेतील हस्तमुद्रा केवळ हातांची ठेवण नसून, भावना, भक्ती आणि संस्कृती व्यक्त करण्याचं एक सुंदर माध्यम आहे, असं मंडळाने म्हटलं आहे. 

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तसंच, बाप्पाच्या एका हातावर कावळा बसलेला आहे. याचाच अर्थ हा कावळा, ज्ञान, भक्ती आणि शाश्वत साक्षीभाव याचा संकेत मानला जातो. तो हात जणू सांगतोय तुझं कर्म तू कर, बाकीचं माझ्यावर सोपव. असंही मंडळाने स्पष्ट केलं आहे. 

TAGS:
Mumbai Cha Raja 2026
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festival
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मुंबईचा राजा कोरियन हार्ट

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