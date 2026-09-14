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महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्ह्यातील एकमेव गाव, कुणालाच घरात किंवा सार्वजनिक मंडळात गणपती बसवण्याची परवानगी नाही; कारण जाणून चकित व्हाल

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 14, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:26 PM IST

महाराष्ट्रातील एकमेव गाव जिथे  घरात किंवा सार्वजनिक मंडळात गणपती मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जात नाही. जाणून घेऊया या गावाची अनोखी कहाणी.

Ganeshotsav 2026 : महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात गणेशोत्सव जल्लोषात साजरा होतो. गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर बाप्पा विराजमान होतात. अनेकजण घरती तसेच सार्वजनिरित्या गणेशाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करतात. मात्र,  महाराष्ट्रात एक असे गाव जिथे  घरात किंवा सार्वजनिक मंडळात गणपती बसवण्याची परवानगी नाही. यामागे एक खूपच रंजक अख्यायिका आहे. जाणून घेऊया या गावाची अनोखी कहानी.

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संपूर्ण भारतात गणेशोत्सव साजरा होत असला तरी महाराष्ट्रात वेगळाच उत्साह पहायला मिळतो.  मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात सार्वजनिक गणेस मंडळ गणेश मूर्तींची स्थापना करतात. तर, कोकणात घराघरात बाप्पा विराजमान होतात. अशातच महाराष्ट्रात एक असं गाव आहे जिथे गणेश मूर्तीची स्थापना केली जात नाही.  

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सातारा तालुक्यात कृष्णा नदीकाठी तीर्थक्षेत्र जवळ हे अनोखे गाव आहे. या गावात गणेश मूर्तीची स्थापना केली जात नाही. 

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अंगापूर असे या गावाचे नाव आहे. या गावात गणेशोत्सव साजरा होतो पण कुणीच गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना करत नाही. 

 

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अंगापूर गावात भाद्रपद महिन्यात मंदिरातच ‘गणेशभद्रोत्सव’ साजरा केला जातो. भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदेपासून चालू होणारा हा उत्सव अनेक दिवस चालतो.

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गणेशचतुर्थी आणि पंचमी हे दोन दिवस उत्सवाचे मुख्य दिवस असतात. या कालावधीत दर्शनासाठी भाविकांच्या मोठ्या रांगा लागतात.

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350 वर्षांपासून या गावात गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जात नसल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. गणेशोत्सवात गावच्या जत्रेप्रमाणे भद्रोत्सव साजरा केला जातो. 

 

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या गावात गणेशाची स्वयंभू मूर्ती असल्यामुळे स्वतंत्र मूर्ती बसवण्याची प्रथा नाही असं ग्रामस्थ सांगतात. सार्वजनिक व घरोघरी गणपती न बसवणारे हे गाव गणेशभक्तीची अनोखी परंपरा जपत आहे. 

 

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गावात स्वयंभू गणेशमूर्तीचे मंदिर असून या मंदिराला प्राचीन इतिहास आहे. या मंदिरातील पूजाअर्चा 12 महिने सुरू असते

TAGS:
Ganpati special
ganpati idol
Angapur village
maharashtra
Ganeshotsav 2026
Maharashtra Tourism

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