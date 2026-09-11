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उत्सवासाठी गावी निघालेल्या कोकणवासियांना घाणीची सोबत... गणपती स्पेशल ट्रेनमधले Inside Photos पाहून अंगावर येईल काटा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:35 AM IST

गणपतीनिमित्त कोकणासाठी सोडण्यात आलेल्या नव्याने सुरु केलेल्या ट्रेनमधील हादरवून टाकणारं वास्तव समोर आलं आहे. या ट्रेनच्या आतील फोटो पाहून तुम्हालाही किळस येईल...

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कोकणात जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये घाणीचं सम्राज्य

कोकणवासियांना कोकणात गणपती उत्सवानिमित्त जाण्यासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेली ट्रेनमधील अवस्था अत्यंत घाणेरडी आहे. 

 

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नव्याने सुरू करण्यात आलेली एक्सप्रेस

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडीदरम्यान धावणारी गाडी क्रमांक 15087 ही नव्याने सुरू करण्यात आलेली एक्सप्रेस आहे. 

 

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घाणेरड्या ट्रेन मधूनच प्रवास

सावंतवाडी एक्सप्रेसमधून जाणाऱ्या नागरिकांना घाणेरड्या ट्रेन मधूनच प्रवास करावा लागत आहे. 

 

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सर्व कोचमध्ये अस्वच्छता

या ट्रेनमधील सर्व कोचमध्ये अस्वच्छता असून अनेक ठिकाणी कचरा दिसून येतो.

 

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सर्वच सीट फाटलेल्या

सावंतवाडी एक्सप्रेसमधील सर्वच सीट फाटलेल्या अवस्थेत आहे. 

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सीट फाटलेल्या

जनरल डब्यामध्ये सगळ्या सीट फाटलेल्या असून त्यावरील कव्हर देखील निघालेले आहेत.

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खिडक्या प्लायवूड

तर बहुतांश खिडक्या प्लायवूड लावून व पुठ्ठे लावून बंद करण्यात आल्या आहेत.

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बेसीन वापरण्याजोगेही नाहीत

अनेक ठिकाणी बेसीन वापरण्याजोगेही नाहीत. या बेसीनला पाणीही येत नाहीये.

 

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बरीच बेसीन तुंबलेली

बरीच बेसीन तुंबली असून साधं शौचाला किंवा लघवीला जातानाही श्वास रोखून जावं लागतंय अशी अवस्था आहे.

 

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