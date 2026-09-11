/उत्सवासाठी गावी निघालेल्या कोकणवासियांना घाणीची सोबत... गणपती स्पेशल ट्रेनमधले Inside Photos पाहून अंगावर येईल काटा

गणपतीनिमित्त कोकणासाठी सोडण्यात आलेल्या नव्याने सुरु केलेल्या ट्रेनमधील हादरवून टाकणारं वास्तव समोर आलं आहे. या ट्रेनच्या आतील फोटो पाहून तुम्हालाही किळस येईल...
कोकणवासियांना कोकणात गणपती उत्सवानिमित्त जाण्यासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेली ट्रेनमधील अवस्था अत्यंत घाणेरडी आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडीदरम्यान धावणारी गाडी क्रमांक 15087 ही नव्याने सुरू करण्यात आलेली एक्सप्रेस आहे.
सावंतवाडी एक्सप्रेसमधून जाणाऱ्या नागरिकांना घाणेरड्या ट्रेन मधूनच प्रवास करावा लागत आहे.
या ट्रेनमधील सर्व कोचमध्ये अस्वच्छता असून अनेक ठिकाणी कचरा दिसून येतो.
सावंतवाडी एक्सप्रेसमधील सर्वच सीट फाटलेल्या अवस्थेत आहे.
जनरल डब्यामध्ये सगळ्या सीट फाटलेल्या असून त्यावरील कव्हर देखील निघालेले आहेत.
तर बहुतांश खिडक्या प्लायवूड लावून व पुठ्ठे लावून बंद करण्यात आल्या आहेत.
अनेक ठिकाणी बेसीन वापरण्याजोगेही नाहीत. या बेसीनला पाणीही येत नाहीये.
बरीच बेसीन तुंबली असून साधं शौचाला किंवा लघवीला जातानाही श्वास रोखून जावं लागतंय अशी अवस्था आहे.