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Anant Chaturdashi Wishes in Marathi : बाप्पा चालले आपल्या गावाला! अनंत चर्तुदशीनिमित्त शेअर करा 'हे' खास WhatsApp Status

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 24, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:06 PM IST

Ganpati Visarjan Anant Chaturdashi Wishes in Marathi : अनंत चतुर्दशी 25 सप्टेंबर शुक्रवारी असणार आहे. आपल्यासोबत यंदा 12 दिवस होते. आता बाप्पा गावाला निघणार आहे. पुढल्या वर्षी लवकरच असा हाक देत बाप्पाला निरोप दिला जाणार आहे. अशा या अनंत चर्तुदशीच्या आपल्या प्रियजानांना खास शुभेच्छा द्या. 

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निरोप देतो आता देवा आज्ञा असावी चुकले आमचे काही देवा क्षमा असावी! अनंत चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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डोळ्यात आले अश्रू बाप्पा आम्हाला नका विसरु, आनंदमय करुन चालले तुम्ही पुढल्या वर्षी आम्ही तुमची वाट पाहू गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या...! अनंत चतुर्दशी निमित्त सर्व गणेश भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा..!

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आली अनंत चतुर्दशी मनात हुरहूर ! देव बाप्पा आपल्या गावी जातोय दाटले दुःख सर्वदूर ! श्री गणेशाच्या सर्व प्रिय भक्तांना अनंत चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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रिकामं झालं घर, रिता झाला मखर पुढल्या वर्षी लवकर येण्यास निघाला लंबोदर अनंत चतुर्दशीच्या शुभेच्छा

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सुख समृद्धीसाठी प्रार्थना माझी तुझ्या चरणी, हात जोडूनी क्षमा मागतो कळत नकळत झालेल्या चुकांची, भजन गाणी आम्ही गाऊ, ढोल ताश्यात पुन्हा तुला आणू, मोदक करंज्या खायला ये, खेळ खेळू आणि जल्लोष करू" अनंत चतुर्दशीच्या सर्वांना शुभेच्छा...

 

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गणेश विसर्जनाच्या दिवशी मंगलमूर्ती तुमच्या आयुष्यातील सारी दु:ख, वेदना घेऊन जावो! हीच आमची कामना गणपती बाप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या अनंत चतुर्दशीच्या शुभेच्छा

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आभाळ भरले होते तुम्ही येताना आता डोळे भरलेत पाहून तुम्हाला जातांना अनंत चतुर्दशीच्या खूप खूप शुभेच्छा!

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तुझ्या येण्यान गणराया घर माझं आनंदात नाहून जातं अनंत चतुर्दशी चा निरोप तुला देतांना मन माझं भरून येतं अनंत चतुर्दशीच्या सर्व गणेश भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा

TAGS:
ganeshotsav
ganesh visarjan 2026
anant chaturdashi 2026
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anant Chaturdashi 2026 Wishes

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