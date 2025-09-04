Ganpati visarjan Wishes in Marathi : आली अनंत चतुर्दशी मनात हुरहूर; आपल्या प्रियजनांना द्या अनंत चतुर्दशीच्या शुभेच्छा
Ganpati visarjan Anant Chaturdashi Shubhechcha Wishes in Marathi : बघता बघता बाप्पाला निरोप देण्याचा दिवस आला. गेल्या 10 दिवस आपल्यासोबत असलेला गणरायाला निरोप देताना मनात हुरहूर लागली आहे. जड अंतरकरणाने बाप्पा अनंत चतुर्दशीला निरोप दिला जातो. पुढच्या वर्षी लवकर या अशी विनंती करताना अनंत चतुर्दशीनिमित्त प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा
Neha Choudhary | Sep 05, 2025, 09:00 AM IST
