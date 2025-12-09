मृत व्यक्तीचे कपडे, दागिने आणि इतर गोष्टी वापवराव्यात की नाही? गरुड पुराणात सांगितले आहेत परिणाम
गरुड पुराणमध्ये मृत्यूनंतर दागिने, कपडे आणि इतर वस्तूंच्या वापराबद्दल स्पष्ट सांगितलं आहे.
Shivraj Yadav | Dec 09, 2025, 03:01 PM IST
मृतांचे कपडे वापरणे योग्य की अयोग्य?
असे मानले जाते की असे केल्याने आत्म्याशी संबंध तुटत नाही आणि तो या जगात भटकत राहतो. मृत व्यक्तीचे कपडे घाlल्याने पूर्वजांचे शाप देखील येऊ शकतात, म्हणून हे टाळणे चांगले. हे कपडे गरजू किंवा गरिबांना दान करण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामुळे आत्म्याला शांती मिळते आणि वस्तूचा योग्य वापर देखील सुनिश्चित होतो.
मृत व्यक्तीच्या इतर वस्तूंचे काय करावे?
एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर, त्यांच्या वस्तू आपल्या आठवणी म्हणून राहतात. गरुड पुराणानुसार, मृत व्यक्तीचे घड्याळ कधीही घालू नये, कारण त्यामुळे पूर्वजांचा शाप लागू शकतो. शिवाय, कंगवा, शेव्हिंग किट, सौंदर्यप्रसाधनांच्या वस्तू आणि इतर दैनंदिन वस्तू देखील वापरू नयेत; या वस्तू दान कराव्यात किंवा नष्ट कराव्यात.
