English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मृत व्यक्तीचे कपडे, दागिने आणि इतर गोष्टी वापवराव्यात की नाही? गरुड पुराणात सांगितले आहेत परिणाम

गरुड पुराणमध्ये मृत्यूनंतर दागिने, कपडे आणि इतर वस्तूंच्या वापराबद्दल स्पष्ट सांगितलं आहे.   

Shivraj Yadav | Dec 09, 2025, 03:01 PM IST
twitter
1/11

मृत्यू एक असं सत्य आहे जे कोणीही टाळू शकत नाही. ज्याचा जन्म झाला आहे, त्याचा मृत्यू होणार हे सर्वात मोठं सत्य आहे.   

twitter
2/11

पण माणूस जरी जगातून गेला तरी त्याच्या चांगल्या वाईट आठवणी आणि त्याच्याशी संबंधित वस्तू जसं की कपडे, दागिने, पुस्तकं, फर्निचर या रोजच्या वापराच्या वस्तू मागे राहतात.  

twitter
3/11

अशात सर्वात मोठा प्रश्न असतो तो म्हणजे आपल्या जवळच्या एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वस्तूंचा वापर करावा का? त्या वस्तू आपल्या जवळ ठेवणं योग्य आहे का? गरुड पुराणात यासंदर्भात सांगण्यात आलं आहे.   

twitter
4/11

गरुड पुराणनुसार मृत व्यक्तीचे दागिने घालू नयेत. पण हो त्यांचे दागिने आपल्या जवळ सांभाळून ठेवू शकतो.   

twitter
5/11

शास्त्रानुसार, मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीची आत्मा दागिन्यांशी जोडलेली असतो, यामुळे ते परिधान करताना काळजी घ्यावी. असंही म्हटलं जातं की, हे दागिने परिधान केल्याने त्या व्यक्तीच्या आत्म्याचा मोह वाढू शकतो आणि त्याला पुढील वाटचालीत अडचण येऊ शकते.   

twitter
6/11

पण जर त्या व्यक्तीने मृत्यूच्या आधी प्रेमाखातर हे दागिने दिले असतील तर त्यांचा वापर करण्यात कोणती अडचण नाही. इच्छा असल्यास तुम्ही ते वितवून नवीन डिझाइन बनवू शकता.   

twitter
7/11

मृतांचे कपडे वापरणे योग्य की अयोग्य?

गरुड पुराणानुसार, मृत व्यक्तीचे कपडे घालणे योग्य नाही. खरं तर, कपडे देखील मृत व्यक्तीशी संबंधित असतात. म्हणून, कुटुंब किंवा जवळच्या नातेवाईकांनी ते परिधान केल्याने नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.   

twitter
8/11

असे मानले जाते की असे केल्याने आत्म्याशी संबंध तुटत नाही आणि तो या जगात भटकत राहतो. मृत व्यक्तीचे कपडे घाlल्याने पूर्वजांचे शाप देखील येऊ शकतात, म्हणून हे टाळणे चांगले. हे कपडे गरजू किंवा गरिबांना दान करण्याचा प्रयत्न करा, कारण यामुळे आत्म्याला शांती मिळते आणि वस्तूचा योग्य वापर देखील सुनिश्चित होतो.  

twitter
9/11

मृत व्यक्तीच्या इतर वस्तूंचे काय करावे?

एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर, त्यांच्या वस्तू आपल्या आठवणी म्हणून राहतात. गरुड पुराणानुसार, मृत व्यक्तीचे घड्याळ कधीही घालू नये, कारण त्यामुळे पूर्वजांचा शाप लागू शकतो. शिवाय, कंगवा, शेव्हिंग किट, सौंदर्यप्रसाधनांच्या वस्तू आणि इतर दैनंदिन वस्तू देखील वापरू नयेत; या वस्तू दान कराव्यात किंवा नष्ट कराव्यात.

twitter
10/11

मृत व्यक्तीचं अंथरुण, बेडदेखील दान करावं. शिवाय, मृत व्यक्तीची कुंडली घरी ठेवू नये. ती मंदिरात ठेवणे किंवा पवित्र नदीत विसर्जित करणे सर्वोत्तम मानले जाते. असे केल्याने मृत व्यक्तीच्या आत्म्याला मुक्ती मिळते.  

twitter
11/11

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

लग्नासाठी बोहल्यावर चढण्यापूर्वी आई सर्वांसमोर करते वराला स्तनपान, भारतात कुठे आहे 'ही' विचित्र प्रथा?

पुढील अल्बम

लग्नासाठी बोहल्यावर चढण्यापूर्वी आई सर्वांसमोर करते वराला स्तनपान, भारतात कुठे आहे &#039;ही&#039; विचित्र प्रथा?

लग्नासाठी बोहल्यावर चढण्यापूर्वी आई सर्वांसमोर करते वराला स्तनपान, भारतात कुठे आहे 'ही' विचित्र प्रथा?

लग्नासाठी बोहल्यावर चढण्यापूर्वी आई सर्वांसमोर करते वराला स्तनपान, भारतात कुठे आहे 'ही' विचित्र प्रथा? 8
&#039;त्यांना&#039; ₹1800000000 ची नुकसानभरपाई; मग इंडिगो प्रवाशांना वेगळा न्याय का? &#039;हा&#039; कायदा ठरला टर्निंग पॉइंट

'त्यांना' ₹1800000000 ची नुकसानभरपाई; मग इंडिगो प्रवाशांना वेगळा न्याय का? 'हा' कायदा ठरला टर्निंग पॉइंट

'त्यांना' ₹1800000000 ची नुकसानभरपाई; मग इंडिगो प्रवाशांना वेगळा न्याय का? 'हा' कायदा ठरला टर्निंग पॉइंट 12
तेरा यार हूं मैं! Smriti Mandhana चं लग्न मोडताच 1 - 2 नाही तर तब्बल 9 क्रिकेटर्सनी घेतला मोठा निर्णय

तेरा यार हूं मैं! Smriti Mandhana चं लग्न मोडताच 1 - 2 नाही तर तब्बल 9 क्रिकेटर्सनी घेतला मोठा निर्णय

तेरा यार हूं मैं! Smriti Mandhana चं लग्न मोडताच 1 - 2 नाही तर तब्बल 9 क्रिकेटर्सनी घेतला मोठा निर्णय 8
देवाच्या नावानं भाविकांना गंडा? &#039;शनैश्वर&#039; Appचं दिल्ली, बंगळुरू कनेक्शन उघड

देवाच्या नावानं भाविकांना गंडा? 'शनैश्वर' Appचं दिल्ली, बंगळुरू कनेक्शन उघड

देवाच्या नावानं भाविकांना गंडा? 'शनैश्वर' Appचं दिल्ली, बंगळुरू कनेक्शन उघड 8