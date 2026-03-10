English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • Gas Cylinder Price Today, March 10: LPG सिलेंडर विकत घेण्यासाठी रांगा! वाचा तुमच्या शहरांमधील किंमती

Gas Cylinder Price Today, March 10: LPG सिलेंडर विकत घेण्यासाठी रांगा! वाचा तुमच्या शहरांमधील किंमती

Gas Cylinder Price Today, March 10:  इराण-इस्रायल युद्धामुळे गॅस सिलेंडर महाग होणार अश्या बातम्या येत असल्याने लोकांनी रांगा लावून LPG सिलेंडर विकत घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तुम्हालाही आजचे  तुमच्या शहरांमधील LPG सिलेंडर किंमत काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Mar 10, 2026, 12:39 PM IST
1/8

LPG Gas Cylinder Price Today

7 मार्च 2026 रोजी देशभरात झालेल्या किमतीत वाढ झाल्यानंतरही भारतातील घरगुती द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (LPG) च्या किमती वाढल्या आहेत. 14.2  किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ झाली आहे.  

2/8

LPG Gas Cylinder Price Today

तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 114.50 रुपयांची वाढ झाली आहे, ज्यामुळे देशभरातील घरे, रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धाच्या झळा आता देशभरात जाणवू लागल्या आहेत.   

3/8

LPG Gas Cylinder Price Today

इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेथून भारतात होणारा खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठा खंडित झाला आहे. कच्या तेलाच्या किमतींवरही परिणाम झाला आहे.  याचा परिणाम घरगुती वापरकर्ते, रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यवसायांवर झाला आहे.

4/8

आजच्या प्रमुख शहरांमध्ये LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)

LPG Gas Cylinder Price Today

दिल्ली: ₹913 (+₹60), मुंबई: ₹912.50 (+₹60), बेंगळुरू: ₹915.50 (+₹60), कोलकाता: ₹939 (+₹60), चेन्नई: ₹928.50 (+₹60), हैदराबाद: ₹965 (+₹60), गुरुग्राम: ₹921.50 (+₹60), नोएडा: ₹910.50 (+₹60) घरगुती LPG दर शहरानुसार परिवहन खर्च आणि स्थानिक करांवर अवलंबून बदलतात.

5/8

LPG दर वाढीमागचे कारण काय?

LPG Gas Cylinder Price Today

सध्याची वाढ मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय LPG पुरवठा मार्गातील अडचणींमुळे आहे, विशेषतः हॉर्मुज जलसंधीभोवती, जे मध्य पूर्वेतील ऊर्जा निर्यातीसाठी महत्वाचे मार्ग आहेत. भारताच्या LPG गरजेचा सुमारे 60% आयात केला जातो आणि त्यातील 90% जहाज मार्गाद्वारे येतो. त्यामुळे जागतिक घडामोडींचा domestic किंमतीवर थेट परिणाम होतो.

6/8

LPG Gas Cylinder Price Today

आंतरराष्ट्रीय गॅस बेंचमार्कमध्ये वाढ आणि लॉजिस्टिक आव्हाने यामुळे राज्य-चालित तेल विपणन कंपन्यांनी रिटेल दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला.  

7/8

घरगुती वापर आणि व्यवसायांवर परिणाम

LPG Gas Cylinder Price Today

घरगुती कुटुंबासाठी ही वाढ तुलनेने कमी दिसली तरी, सरकारच्या अंदाजानुसार, दररोज सरासरी चार-पाच सिलेंडर वापरणाऱ्या कुटुंबासाठी ही वाढ सुमारे 80 पैसे जास्त होऊ शकते. मात्र, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्ससाठी व्यावसायिक सिलेंडर दरांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये काही ठिकाणी व्यावसायिक सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळे रेस्टॉरंट्स आणि लहान खाद्यव्यवसाय प्रभावित झाले आहेत.

8/8

LPG Gas Cylinder Price Today

एनर्जी मार्केटचे विश्लेषक पश्चिम आशियातील भौगोलिक आणि राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवत आहेत. जर परिस्थिती आणखी तीव्र झाली, तर पुढील आठवड्यांत भारतातील इंधन आणि LPG दरांमध्ये आणखी चढ-उतार होऊ शकतात.  

