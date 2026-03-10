Gas Cylinder Price Today, March 10: LPG सिलेंडर विकत घेण्यासाठी रांगा! वाचा तुमच्या शहरांमधील किंमती
Gas Cylinder Price Today, March 10: इराण-इस्रायल युद्धामुळे गॅस सिलेंडर महाग होणार अश्या बातम्या येत असल्याने लोकांनी रांगा लावून LPG सिलेंडर विकत घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तुम्हालाही आजचे तुमच्या शहरांमधील LPG सिलेंडर किंमत काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Mar 10, 2026, 12:39 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
आजच्या प्रमुख शहरांमध्ये LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)
5/8
LPG दर वाढीमागचे कारण काय?
सध्याची वाढ मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय LPG पुरवठा मार्गातील अडचणींमुळे आहे, विशेषतः हॉर्मुज जलसंधीभोवती, जे मध्य पूर्वेतील ऊर्जा निर्यातीसाठी महत्वाचे मार्ग आहेत. भारताच्या LPG गरजेचा सुमारे 60% आयात केला जातो आणि त्यातील 90% जहाज मार्गाद्वारे येतो. त्यामुळे जागतिक घडामोडींचा domestic किंमतीवर थेट परिणाम होतो.
6/8
7/8