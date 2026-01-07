English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

LPG Gas Cylinder Smart Tricks: हिवाळ्यात एलपीजी गॅस सिलेंडर लवकर संपतो अशी तक्रार सर्वच गृहिणींची असते. पण फक्त हिवाळ्यात असे का होते आणि यावर काय उपाय आहेत हे थोडक्यात जाणून घ्या. 

Jan 07, 2026, 04:30 PM IST
twitter

LPG Gas Cylinder Smart Tricks: हिवाळ्यात एलपीजी गॅस सिलेंडर लवकर संपतो अशी तक्रार सर्वच गृहिणींची असते. पण फक्त हिवाळ्यात असे का होते आणि यावर काय उपाय आहेत हे थोडक्यात जाणून घ्या

1/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

twitter
2/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

प्रत्येक गृहिणीची एकच तक्रार असते की, हिवाळ्यात जेवण बनवण्यासाठी वापरला जाणारा गॅस सिलेंडर महिना पूर्ण व्हायच्या आतच संपतो. पण गॅस सिलेंडर लवकर का संपतो आणि यावर काय उपाय करता येतील? हे जाणून घ्यायचे असेल तर ही बातमी वाचा. 

twitter
3/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

हिवाळ्यात वातावरणातील तापमान घसरते. ज्यामुळे एलपीजी (लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गॅस)ला द्रवरूपातून वायूमध्ये रूपांतरित होण्यासाठी जास्त उष्णतेची आवश्यकता पडते. ज्यामुळे गॅस सिलेंडर बाहेरून थंड होतो. 

twitter
4/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

सिलेंडर बाहेरून थंड झाल्यामुळे त्यावर दव जमा होतो. यामुळे गॅसचा प्रवाह कमी होतो आणि गॅस जास्त प्रमाणात वापरला जातो. तसेच गॅस बर्नरमध्ये कचरा जमा झाल्यामुळेही गॅसचा वापर वाढू शकतो. 

twitter
5/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

आता गॅस जास्त वापरला जाऊ नये यासाठी काही सामान्य चुका करणे टाळले पाहिजे. जसे की, जेवण बनवताना मोठे भांडे लहान बर्नरवर ठेवणे टाळले पाहिजे. लहान बर्नरवर लहान भांडे आणि मोठ्या बर्नरवर मोठे भांडे ठेवा. 

twitter
6/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

कारण मोठे भांडे लहान बर्नरवर ठेवल्यास जेवण शिजायला वेळ लागेल. ज्यामुळे गॅस लवकर संपतो. तसेच मोठ्या बर्नरवर लहान भांडे ठेवल्यास गॅस वाया जाऊ शकतो. 

twitter
7/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

एक स्मार्ट ट्रिक म्हणजे, एकाच वेळी सगळे जेवण बनवून घ्या. यामुळे गॅसचा वापर कमी होईल. नंतर जेवणाच्या वेळी जेवण गरम करा. 

twitter
8/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

गॅस बर्नर नेमही स्वच्छ ठेवा. त्यात काही कचरा अडकून बसला आहे का हे तपासा. तारेच्या मदतीने तुम्ही बर्नर साफ करू शकता. तसेच एका भांड्यात गरम पाणी घ्या. त्यात व्हिनेगर, इनो आणि लिंबाचा रस मिसळा. या मिश्रणात गॅस बर्नर काहीवेळ बुडवून ठेवा. यानंतर स्वच्छ पाण्याने धुवून सुक्या कपड्याने पुसून घ्या. 

twitter
9/9

किचन टिप्स

Kitchen Tips

महत्त्वाचे म्हणजे भात, भाज्या, डाळ असे 3 ते 4 पदार्थ एकाच वेळी शिजवण्यासाठी प्रेशर कुकरचा वापर करा. यामुळे जास्त गॅस वापरला जाणार नाही. तसेच वेळही वाचेल. 

twitter
पुढील
अल्बम

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

पुढील अल्बम

2026 मध्ये SIP प्लान करताना &#039;या&#039; टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा! 11
घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या

घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या

घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या 10
6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का?

6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का?

6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का? 9
6 अफेअर्स, 5 पेक्षा जास्त बोल्ड चित्रपट; वयाच्या 47 व्या वर्षीही देतीये अभिनेत्रींना टक्कर

6 अफेअर्स, 5 पेक्षा जास्त बोल्ड चित्रपट; वयाच्या 47 व्या वर्षीही देतीये अभिनेत्रींना टक्कर

6 अफेअर्स, 5 पेक्षा जास्त बोल्ड चित्रपट; वयाच्या 47 व्या वर्षीही देतीये अभिनेत्रींना टक्कर 8