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Gatari Amavasya Wishes in Marathi : आली आली गटारी...जाताना सुसाट, येताना तराट, गटारी अमावस्येच्या मित्रपरिवाला द्या मजेदार शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 11, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:40 AM IST

Gatari Amavasya 2026 Shubhechcha wishes in Marathi : श्रावण महिन्याच्या आधी येणारी अमावस्या ही मांसाहारी आणि मद्यप्रेमींसाठी फारच खास असते. कारण अमावस्येच्या दिवशी ही लोक गटारी अमावस्या म्हणून साजरी करतात. कारण पुढील एक महिना श्रावण असतो. त्यामुळे नो नॉनव्हेज नो मद्यपान अशास्थितीत अमावस्येला हवी तेवढी दारू आणि मासांहार करण्यात येतो. खास गटारीचे बेत ठरतात. त्यामुळे अशा या गटारी अमावस्याच्या आपल्या मित्रपरिवाराला द्या मजेदार शुभेच्छा 

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आली आली गटारी,

गटारी सणाची मजाचं न्यारी

एकाच दिवसात लुटून घ्या

वर्षभराची मज्जा सारी

गटारी अमावस्येच्या शुभेच्छा! 

 

 

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संपली केव्हाच आषाढीची वारी

नंतर आहे गणपतीची बारी

थोडेसच दिवस हातात आहेत,

जोरात साजरी करू या गटारी

गटारीच्या शुभेच्छा!

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पाऊले चालती बिअर बारची वाट,

जाताना सुसाट, येताना तराट

अजून आला नाही का घरात,

अरे पडलास की काय गटारात!

गटारी अमावास्येच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा !

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सणात सण गटारीचा सण,

अरे तळीरामा आता तरी बस म्हण!

गटारी अमावस्येच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा! 

TAGS:
gatari amavasya
Wishes
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