'लग्नापूर्वीच माझे इतर स्रियांशी शरीरसंबंध, नवऱ्याला सांगितल्यानंतर...', अभिनेत्रीचा खुलासा; Bisexual असल्याबद्दल मोकळेपणे बोलली

मागील काही काळापासून खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत असलेल्या अभिनेत्रीनं मन मोकळं केलं. नेमकं ती या साऱ्या वादाबद्दल, चर्चेबद्दल काय म्हणाली आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...
लग्नापूर्वीच इतर महिलांशी शरीरसंबंध असल्याचं होणाऱ्या पतीला सांगितल्याचा खुलासा करणारी ही अभिनेत्री कोण? तिने पतीसोबतच्या नात्याबद्दल काय सांगितलंय जाणून घ्या...
पुरुष आणि स्रियांमध्येही मला रस असल्याचं लग्नाआधीच पतीला सांगितलं होतं असा खुलासा एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केला असून पतीने हे का स्वीकारलं याबद्दलही ती बोलली आहे. तसेच सध्या ती 'असेक्शुअल' आहे म्हणजे काय बद्दलही बोलली आहे. ही अभिनेत्री कोण आणि तिने नेमकं काय सांगितलंय पाहूयात...
अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ही 'लॉक अप 2' या रिॲलिटी शोमध्ये अनेक वैयक्तिक खुलासे केल्यानंतर सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या स्पर्धकांपैकी एक ठरली.
आकांक्षा बायसेक्शुअल असल्याची आणि तिच्या अभिनेता गौरव खन्नासोबतच्या नात्याची जोरदार चर्चा झाली. तेजस्वी प्रकाशच्या पॉडकास्टवर आकांक्षाने हजेरी लावल्यानंतर तिच्यावर झालेल्या टीकेबद्दल आता ती पुन्हा मनमोकळेपणाने बोलली आहे.
आपण लग्नाआधीच गौरवला बायसेक्शुअल असल्याची कल्पना दिली होती, असं आता आकांक्षाने 'मिड-डे'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबताना गौरवने ही गोष्ट स्वीकारली होती कारण त्याला ते 'हॉट' वाटलं होतं असा दावाही आकांक्षाने केला.
"मी बायसेक्शुअल असल्याचे लग्नाआधीच अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते. माझ्या पतीने ते स्वीकारले कारण त्याला ती गोष्ट खूप 'हॉट' वाटली. पुरुषांना ते खूप 'हॉट' वाटते. मला कळत नाही की लोक ते का स्वीकारू शकत नाहीत. बहुतेक पुरुषांना ते खूप 'हॉट' वाटते," असे आकांक्षा म्हणाली. बायसेक्शुअल असणं म्हणजे महिला आणि पुरुष दोघांशी संबंध ठेवणे.
आकांक्षाची सह-स्पर्धक श्रेया कालराने 'लॉक अप 2' या रिॲलिटी शोमध्ये आकांक्षा बायसेक्शुअल असल्याचं गुपित उघड केले होते. "लग्नापूर्वी माझे इतर महिलांसोबत शारीरिकसंबंध होते आणि सध्या मी स्वतःला असेक्शुअल मानते," असं 35 वर्षीय आकांक्षाने म्हटलं होतं.
लग्नानंतर गौरव खन्नासोबत एकनिष्ठ राहण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना आकांक्षाने, "लग्नानंतर कोणाच्याही मागे न लागण्याचा हा एक 'जाणीवपूर्वक' निर्णय मी घेतला होता," असं म्हटलं.
“मी स्वतःहून त्यातून बाहेर पडले नाही. पण मी निवड केली आहे. जसे मी म्हटले, की मी माझ्या पतीची फसवणूक करणार नाही. मी या एकाच व्यक्तीसोबत राहण्याचा पर्याय निवडला आहे. मी त्याच एका व्यक्तीसोबत राहीन. जेव्हा मी म्हणते की मी अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे मी असेक्शुअल आहे, तेव्हा अशा अनेक विषमलिंगी स्त्रिया आहेत ज्या काही काळानंतर असेक्शुअल बनतात. मग जेव्हा मी म्हणते की मी बायसेक्शुअल होते, मग माझे लग्न झाले, आणि आता मी अलैंगिक आहे, तेव्हा त्यात एवढे मोठे काय आहे?” असा सवालही आकांक्षाने उपस्थित केला.
आकांक्षाने, "मी केवळ तिच्या स्वतःच्या अनुभवांबद्दल बोलत आहे. मी मोठ्या क्विअर समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करत नाही. मी माझ्याबद्दल बोलत आहे. मी त्यांच्याबद्दल बोलत नाही. मी त्यांची प्रवक्ता नाही,” असं स्पष्ट केलं.
आकांक्षा असंही म्हणाली की, तिची सध्याची ओळख कायमस्वरूपी किंवा निश्चित मानली जावी असे तिला वाटत नाही. "उद्या मी कदाचित जगासमोर जाहीर करेन की मी पॅनसेक्शुअल आहे. तुम्ही त्याबद्दल काय करू शकता? मी माझ्या स्वतःबद्दल बोलत आहे," असेही ही अभिनेत्री म्हणाली.
तेजस्वी प्रकाशच्या पॉडकास्टवर हजेरी लावल्यानंतर, लैंगिकता हा एक टप्पा असतो असे म्हटल्याने आकांक्षावर जोरदार टीका झाली. त्याबद्दल बोलताना आकांक्षाने तो सारा संवाद मोठ्या प्रमाणात एडिट करण्यात आला होता. "जेव्हा मी तेजस्वीच्या पॉडकास्टसाठी गेले होते, तेव्हा मला वाटते की ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणात एडीट केले गेले होते. त्यांनी तो भाग खूप हुशारीने एडीट केला, फक्त तोच भाग ठेवला जिथे मी वाद घालत होते," असे आकांक्षा म्हणाली.