Marathi News
सोनं पावलांनी गौराई आली घरी...; गौरी पूजनानिमित्त दारासमोर काढा सोपी व सुबक रांगोळी, मन होईल प्रसन्न

गणपती बाप्पाच्या मागोमागच देवी पार्वती म्हणजेच गौराई पाहुणचारासाठी माहेरी येते. गौराईचा विधीवत पाहुणचार केला जातो. उद्या गौरी आगमन आहे. गौराईसाठी दारासमोर तुम्ही या सुक रांगोळ्या काढू शकता. 

Mansi kshirsagar | Aug 30, 2025, 01:03 PM IST
Gauri Aagman 2025: गणपती बाप्पाच्या मागोमागच देवी पार्वती म्हणजेच गौराई पाहुणचारासाठी माहेरी येते. गौराईचा विधीवत पाहुणचार केला जातो. उद्या गौरी आगमन आहे. गौराईसाठी दारासमोर तुम्ही या सुक रांगोळ्या काढू शकता

1/7

सोनं पावलांनी गौराई आली घरी...; गौरी पूजनानिमित्त दारासमोर काढा सोपी व सुबक रांगोळी, मन होईल प्रसन्न

Gauri Pujan Rangoli Design make attractive rangolis in front of Gauri designs

आता समस्त माहेरवाशिणींना वेध लागलेत ते गौरी आगमनाचे. उद्या गौराईंचे आगमन होत आहे. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी गौरी पूजनाची विविध परंपरा पाळली जाते. गौरी आगमनासाठी तुम्ही खास या रांगोळ्या काढू शकतात. 

2/7

साडीचा काठ आणि त्यावर उमटलेली गौराईची पावलं ही रांगोळी खूपच सुबक दिसेल. 

3/7

सोनं पावलांनी गौराई घरी येतात, असं म्हटलं जातं. तुम्ही रांगोळीतही हळद-कुंकवाची पावलं काढू शकतात.

4/7

गौराईचे आगमन म्हणजे सुख-समृद्धी त्यामुळं तुम्ही रांगोळीत देवीची पावलं काढू शकतात. ही रांगोळी पाहून मन प्रफ्फुल्लित होईल.

5/7

घराच्या उंबरठ्यासमोरच तुम्ही अशी छोटीशी पण सुंदर रांगोळी काढता येईल

6/7

विड्याच्या पानांत गौराईंचे अलंकार अशी सुबक रांगोळीदेखील तुम्ही काढू शकता.

7/7

गौराईला दागिन्यांनी सजवण्यातदेखील एक वेगळाच आनंद असतो. तुम्ही रांगोळीमध्येही छान दागिन्यांची डिझाइन काढू शकता. 

