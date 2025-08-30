सोनं पावलांनी गौराई आली घरी...; गौरी पूजनानिमित्त दारासमोर काढा सोपी व सुबक रांगोळी, मन होईल प्रसन्न
गणपती बाप्पाच्या मागोमागच देवी पार्वती म्हणजेच गौराई पाहुणचारासाठी माहेरी येते. गौराईचा विधीवत पाहुणचार केला जातो. उद्या गौरी आगमन आहे. गौराईसाठी दारासमोर तुम्ही या सुक रांगोळ्या काढू शकता.
Mansi kshirsagar | Aug 30, 2025, 01:03 PM IST
