ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos
Gautam Adani In Baramati Photos: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत 11 व्या स्थानी असलेले 6.8 लाख कोटी रुपयांचे मालक गौतम अदानी आज अचानक बारामतीमध्ये पोहोचले. त्यांच्या स्वागतासाठी संपूर्ण पवार कुटुंब सज्ज असल्याचं पाहायला मिळालं. नेमके ते बारामतीत का होते आणि कोणी कसं स्वागत केलं पाहूयात खास फोटो....
Swapnil Ghangale | Dec 28, 2025, 11:06 AM IST
गौतम अदानी अचानक बारामतीत; स्वागताला संपूर्ण पवार कुटुंब
अदानी अचानक बारामतीत
मोठी सुरक्षा व्यवस्था
रोहित पवार ड्रायव्हिंग सीटवर
अजित पवार फ्रंट सीटवर
गाड्यांचा ताफा विमानतळावरुन रवाना
स्वागतासाठी सुप्रिया सुळे
सुनेत्रा पवारांनी दिला पुष्पगुच्छ
