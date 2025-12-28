English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos

ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos

Gautam Adani In Baramati Photos: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत 11 व्या स्थानी असलेले 6.8 लाख कोटी रुपयांचे मालक गौतम अदानी आज अचानक बारामतीमध्ये पोहोचले. त्यांच्या स्वागतासाठी संपूर्ण पवार कुटुंब सज्ज असल्याचं पाहायला मिळालं. नेमके ते बारामतीत का होते आणि कोणी कसं स्वागत केलं पाहूयात खास फोटो.... 

Swapnil Ghangale | Dec 28, 2025, 11:06 AM IST
1/9

गौतम अदानी अचानक बारामतीत; स्वागताला संपूर्ण पवार कुटुंब

gautamadanibaramati

उद्योजक गौतम अदानी आज सकाळी बारामतीमध्ये पोहचल्यानंतर संपूर्ण पवार कुटुंब त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज होतं. नेमकं निमित्त काय होतं आणि ते कशासाठी बारामतीमध्ये गेलेत जाणून घेऊयात...

2/9

अदानी अचानक बारामतीत

gautamadanibaramati

देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले उद्योजक गौतम अदानी आज सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक बारामतीमध्ये दाखल झाले. ते विमानतळावर दाखल झाले तेव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यांच्या स्वागतासाठी हजर होते. 

3/9

मोठी सुरक्षा व्यवस्था

gautamadanibaramati

देशातील अती महत्त्वाच्या व्यक्तींपैकी एक असलेले गौतम अदानी सपत्नीक येत असल्याने बारामती विमानतळाबाहेर मोठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. 

4/9

रोहित पवार ड्रायव्हिंग सीटवर

gautamadanibaramati

गौतम अदानींच्या गाडीचं सार्थ्य करायला कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार उपस्थित होते. काका अजित पवार रोहित पवारांच्या बाजूला जाऊन बसले.

5/9

अजित पवार फ्रंट सीटवर

gautamadanibaramati

अजित पवार चालकाच्या सीटच्या बाजूला फ्रंट सीटवर बसले त्यांनी सीट बेल्ट लावला आणि ते निघण्यासाठी सज्ज झाले.

6/9

गाड्यांचा ताफा विमानतळावरुन रवाना

gautamadanibaramati

गौतम अदानींच्या गाड्यांचा हा ताफा विमानतळावरुन रवाना झाला तेव्हा त्यामध्ये अनेक गाड्यांचा समावेश होता.

7/9

स्वागतासाठी सुप्रिया सुळे

gautamadanibaramati

गौतम अदानी यांचं स्वागत करण्यासाठी शरद पवार यांच्या कन्या आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होत्या.

8/9

सुनेत्रा पवारांनी दिला पुष्पगुच्छ

gautamadanibaramati

अजित पवारांच्या पत्नी आणि राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार यांनी पुष्पगुच्छ देऊन गौतम अदानी आणि प्रीती अदानी यांचं स्वागत केलं.

9/9

यासाठी अदानी बारामतीत

gautamadanibaramati

देशातील सर्वात अत्याधुनिक अशा विद्या प्रतिष्ठानच्या 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स' या संस्थेचं आज उद्घाटन होत आहे. त्यासाठीच गौतम अदानी बारामतीत आले आहेत.

