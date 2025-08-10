English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हेड कोच गौतम गंभीरचं आलिशान घर पाहिलत का? 200000000 रुपयांच्या घरातचे Inside Photos पाहून थक्क व्हाल

Gautam Gambhir House Inside Photos : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर आणि सध्या पुरुष क्रिकेट संघाचा हेड कोच असणारा गौतम गंभीर नेहमी कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो. गौतम गंभीरने अनेक वर्ष टीम इंडियासाठी क्रिकेट खेळून जगभरात भारताचं नाव उंचावलंय. क्रिकेटर्सच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत जाणून घेण्यात त्यांच्या चाहत्यांना फार रस असतो. तेव्हा गौतम गंभीरच्या आलिशान घराचे काही Inside Photos या निमित्ताने पाहुयात.   

Pooja Pawar | Aug 10, 2025, 02:38 PM IST
गौतम गंभीरने 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर २०२४ मध्ये राहुल द्रविड हेड कोच पदावरून पायउतार झाल्यावर गौतम गंभीरची निवड पुरुष भारतीय संघाचा हेड कोच म्हणून करण्यात आली. त्याचा कार्यकाळ हा २०२७ वर्ल्ड कप पर्यंत असणार आहे. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)  

गौतम गंभीरचं दिल्लीमध्ये एक आलिशान घर आहे ज्याला तुम्ही हवेली सुद्धा म्हणू शकता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार गौतम गंभीरच्या या घराची किंमत 20 कोटी रुपये आहे. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)  

gautam gambhir

गौतम गंभीरच्या घराचं इंटीरियर हे पांढऱ्या आणि राखाडी रंगाचं असून हे घर कम्फर्ट आणि लग्जरी या दोघांचा संगम आहे. गंभीरच्या या घरात अनेक अत्याधुनिक सुविधा आहेत. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)

gautam gambhir

गौतम गंभीरच्या घरात आरामदायक फर्नीचर आणि सुंदर पेंटिंग घराची शोभा वाढवतात. गंभीरच्या घरात एक अशी खोली आहे जिथे त्याने त्याच्या करिअरमध्ये मिळालेले सर्व मेडल आणि ट्रॉफी लावल्या आहेत. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)

gautam gambhir house

दिल्ली येथील आलिशान घरात प्राव्हेट गार्डन सुद्धा असून इथे गंभीर आणि त्याचे कुटुंबीय शरीर तंदुरुस्तीसाठी व्यायाम करतात. कोरोनाच्या काळात गंभीरने त्याच्या गार्डनमध्ये व्यायाम करतानाचे फोटो शेअर केले होते. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)  

Gautam gambhir House

नवी दिल्लीतील राजेंद्र नगरमध्ये गौतम गंभीरचं घर असून याशिवाय रिअल इस्टेट पोर्टफोलिओमधील मलकपूर गावात त्याचा मोठा प्लॉट आहे. ज्याची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. याशिवाय त्याच्याकडे अनेक भूखंड सुद्धा आहेत. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)  

Gautam Gambhir Car Collection

गौतम गंभीरकडे भरपूर कार असून त्याच्याकडे बीएमडब्ल्यू 530 डी आहे. या कारची किंमत सुमारे 74 लाख रुपये आहे. याशिवाय गंभीरकडे ऑडी क्यू, योटा कोरोल , महिंद्रा बोलेरो स्टिंगर, एसएक्स4 आणि मारुति सुजुकी अशा कार आहेत. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)

Gautam Gambhir House Inside Photos

गौतम गंभीर हा कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर होता तेव्हा त्याला दरवर्षी 25 कोटी रुपये मिळायचे. शिवाय गंभीर रेस्टोरंट बिझनेसमध्ये सुद्धा आहे. 2019 ते  2024 पर्यंत गौतम गंभीर हा खासदार होता. तर गंभीरने निवृत्तीनंतर काहीकाळ कॉमेंटेटर म्हणून सुद्धा काम केलं. (फोटो सौजन्य सोशल मीडिया)

